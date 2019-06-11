Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зауважив, що взяти участь у переговорах стосовно Криму Росію змусять вердикти міжнародних судів.

В ефірі телеканалу Крим.Реалії Клімкін наголосив, що в якийсь момент Росія буде змушена сісти за стіл переговорів і почне вона з обговорення гуманітарних та екологічних проблем півострова.

Читайте також: Скільки людей їздили в окупований Крим з території України у травні: шокуюча цифра

Буде рішення міжнародного суду щодо двох фундаментальних конвенції, у тому числі, про заборону фінансування расової дискримінації. Буде рішення міжнародного арбітражу згідно з конвенцією про морське право. І там теж абсолютно ясно, що робить Росія. І наслідки цих рішень вона буде змушена обговорювати,

– заявив очільник МЗС України.

Клімкін наголосив, що згодом мова піде і про деокупацію анексованого Криму, що зведе за столом переговорів представників України, Росії та міжнародні організації.

Глава МЗС нагадав, що після анексії Криму Київ пропонував Москві різні формати і платформи для переговорів щодо Криму, однак Росія відкидала всі пропозиції. Водночас Клімкін погодився, що спрогнозувати коли ж саме можуть початися такі переговори неможливо.

Як РФ анексувала український Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого). 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування. 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.



Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.