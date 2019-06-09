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      Скільки людей їздили в окупований Крим з території України у травні: шокуюча цифра

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      У травні адмінкордон з Кримом перетинали майже на 40% частіше
      У травні адмінкордон з Кримом перетинали майже на 40% частіше / Ілюстративне фото

      У травні 2019 року адміністративну межу з анексованим Росією Кримом у Херсонській області в обох напрямках перетнули майже 200 тисяч осіб. Це – на 40% більше людей, які їздили на окупований півострів, аніж було у квітні.

      У Міністерстві з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомили, що протягом травня адмінмежу перетнули понад 32 тисячі транспортних засобів. А в квітні таких було лише близько 20 тисяч.

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      Зокрема, КПВВ "Чонгар" у напрямку підконтрольної України перетнули понад 49 тисяч осіб, а в окупований Крим в'їхало 50 тисяч осіб. На КПВВ "Каланчак" ситуація схожа – 44 тисячі виїхали з анексованого півострова, і ще 44 тисячі – в'їхали туди.

      Найменше людей перетинали адмінмежу з окупованим Кримом через КПВВ "Чаплинка". Так, близько 6 тисяч осіб повернулися в Україну та майже 5 виїхали з підконтрольної Києву території.

      У міністерстві додали, що "громадяни України, які живуть на тимчасово окупованій території, їздять на контрольовану територію для відвідування родини, для закупівлі необхідних товарів, отримання послуг тощо".


      Кількість осіб, які перетинали адмінмежу з окупованим Кримом

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      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Новини політики
      Джерело: 24 канал
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