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      РФ завдала потужного авіаудару у Сирії: Туреччина заявила про загибель своїх військових – відео

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      Турецькі війська у Сирії / AP

      Російські літаки завдали потужного авіаудару по позиціях повстанців, які воюють проти режиму Башара Асада, у провінції Ідліб на півночі Сирії. Водночас, Міноборони Туреччини повідомило про загибель своїх військових у цьому регіоні.

      Росіяни випправдовують авіаналіт запобіганням атаки повстанців. При цьому були знищені танк, шість БМП і п'ять пікапів. Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.

      До теми: Військова операція Туреччини проти Асада – лише питання часу, – Ердоган

      Практично одночасно із заявою РФ, Міноборони Туреччини повідомило про загибель двох і пораненні п'ятьох своїх військовослужбовців в результаті авіаудару у цьому районі. Відомство не уточнило, чи був це авіаудар російських військових.

      Видання Bloomberg із посиланням на високопоставлене військове джерело в Анкарі, повідомляє, що Туреччина попросила США розгорнути на сирійському кордоні дві батареї систем ППО Patriot, щоб убезпечити свої війська від російських авіаударів.

      Дивіться відео авіанальоту Росії на позиції повстанців у Сирії:

      Що відомо про посилення військової ескалації у Сирії

      Сирійський президент Башар Асад має наміри відновити контроль над усією територію країни. Утім, майже третину країни досі утримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, які раніше отримували підтримку від США.

      Союзником режиму Асада у війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. Москва намагається зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для Кремля головною метою у цій війні.

      Водночас, Туреччина також воює за власні амбіції на близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.

      Відзначимо, що регіон Ідліб – останній анклав на території Сирії, який контролюється повстанцями. В останні тижні сирійська урядова армія за підтримки Росії потужно обстрілює збройні формування повстанців.

      Туреччина, яка підтримує повстанців, неодноразово наголошувала на неприпустимості цього наступу і погрожувала застосувати силу, якщо армія Асада не відійде на попередні позиції.

      Сирійський Ідліб: дивіться карту

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Повстанці Новини України Новини Росії Реджеп Ердоган Новини Туреччини Війна у Сирії Новини політики
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