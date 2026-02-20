"Світло переможе темряву!": українців по всьому світу закликають долучитися до акцій 24 лютого

Під гаслом "Світло переможе темряву!" з 21 по 25 лютого у багатьох країнах світу відбудуться акції на підтримку України у день четвертих роковин російського повномасштабного вторгнення. Тож "Армія громад України", Світовий Конгрес Українців та ICUV закликають українців по всьому світу долучитися.

Яка мета акцій?

Мета акцій – наголосити на необхідності більшої підтримки України та суворіших санкцій проти Росії.

Де б ви не були – у Вашингтоні чи Сіднеї, Рейк'явіку чи Преторії – ви частина України. Ваш голос важливий. Ваша присутність – це сила. Вихід на акцію – сигнал, який чують уряди й бачить світ. 24 лютого – день, що розділив світ на "до" і "після". Росія почала повномасштабну війну не лише проти України, а й проти демократії та свободи. Уже п’ятий рік Україна тримає найжорстокіший воєнний удар – довше, ніж тривала Друга світова війна для багатьох країн Європи,

– наголошують організатори.

Координатори глобальної кампанії зауважили, що Україна гідно захищається від зла, але їй потрібна допомога.

Тож 24 лютого українці мають вийти за дітей, яких убили чи викрали, за міста, які знищили, за воїнів, що тримають фронт, проти геноциду народу.

"У цей день ми єднаємося з усім вільним світом, щоб заявити: підтримка України – це інвестиція в безпеку і майбутнє. Це сигнал Кремлю: ми є всюди, ми не зникнемо, не замовкнемо і не відступимо", – зазначили координатори.

Чим швидше Україна переможе, тим швидше тривалий мир повернеться на європейський континент.

Вільний світ закликають не лише підтримувати Україну для виживання, а й діяти рішуче:

запровадити #SkyShieldNow – патрулювання неба над Україною;

надати максимальну кількість засобів ППО та далекобійних спроможностей для знищення воєнної машини Росії;

#MakeRussiaPay: конфіскувати російські заморожені активи для перемоги України;

впровадити повне ембарго на російські енергоресурси, арештовувати нафтові танкери тіньового флоту Росії, запровадити реальні санкції для оборони Європи та усунути прогалини в чинному санкційному режимі проти Росії;

забезпечити територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів, змусити Росію вивести війська з усіх тимчасово окупованих територій та гарантувати безпеку в Чорному морі для всіх – включно з повним виведенням російських військ із Криму.

Виходьте 24 лютого на центральні площі, використовуйте українську символіку, говоріть правду і будьте видимими. Масово. Гучно. Разом. Маємо зробити все, щоб світло перемогло темряву – #LightWillWinOverDarkness та були врятовані українські діти – #SaveUkrainianChildren»,

– закликають українців.

