Витримали й не скорилися: річниця звільнення Київщини та Чернігівщини – кадри злочинів окупантів

2 квітня 2022 року Міністерство оборони України повідомило про звільнення Київської області від російських загарбників. У цей день українські військові також деокупували Чернігівщину.

Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель, Мощун – населені пункти Київщини, які першими зустріли велику війну, пережили окупацію, терор й запеклі бої. Міста-Герої не скорилися перед окупантами, наші захисники відбили ворожий напад на столицю та звільнили Київську область.

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Перший успіх у битві за Україну

Російські війська наступали на Київ з північно-західного напрямку, з боку Чорнобильської зони та Білорусі. Бої з російськими диверсійно-розвідувальними групами точилися на обох берегах Дніпра.



Рік тому ЗСУ звільнили Київщину / Фото Генштаб ЗСУ

Станом на 1 квітня 2022 року бої тривали лише за передмістя. В самій столиці боролися лише з ДРГ. Українські сили чинили потужний опір російським військам. Ворожа армія була вимушена відступити.



Деокупація Київщини / Фото Генштаб ЗСУ

Після деокупації Київської області, за повідомленням поліції, було виявлено понад 1400 тіл загиблих українців, із них 37 дітей. Більшість із них були вбиті зі стрілецької зброї або померли від мінно-вибухових травм. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 197 осіб досі залишаються неідентифікованими. Поліція продовжує шукати 280 людей, які зникли під час активних бойових дій на території Київщини.

Геноцид проти народу України

Найбільшу кількість загиблих зафіксували в місті Буча. Коли Сили оборони звільнили місто, а невдовзі після цього туди прибули журналісти, вони побачили десятки загиблих: на вулицях, садах, квартирах, підвалах, автомобілях, лісових масивах.

Злочини російської армії / Фото Генштаб ЗСУ

Багато тіл мали сліди розстрілу. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, деякі цивільні особи були вбиті на місці, а інші затримані на деякий час перед стратою. Згодом у Бучі знаходили дедалі більше тіл.

Деокупація Київщини: моторошні кадри

Станом на 13 вересня 2022 року Київська обласна поліція оцінила загальну кількість загиблих у Бучі у 458 особи.

Продовжуємо боротьбу

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний згадав про важливий день в російсько-українській війні.

Річниця визволення Київської області від російських окупантів: дивіться відео

Продовжуємо боротьбу за незалежність нашої Батьківщини. Слава всім, хто захищає Україну,

– наголосив він.

2 квітня – річниця звільнення Київщини: дивіться відео

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що завдяки вдалим діям мотивованих воїнів Сил оборони, рік тому вдалося здобути стратегічну перемогу над російською армією і вибити її підрозділи з Київської області та Півночі загалом.

Ця перемога стала фундаментом подальших успішних операцій. Пишаюся кожним воїном та командиром. Честь!

– додав він.

Звільнення Чернігівщини

Також 1 квітня 2022 року Сили оборони деокупували Чернігівську область.

Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону розповів про втрати, які завдала російська армія.

Він наголосив, що російські загарбники вщент зруйнували Чернігівську область. За його даними, російські вояки вбили близько 700 осіб, ще 1000 людей отримали поранення.

На жаль, ці цифри постійно збільшуються, додав Чаус. Оскільки російські загарбники продовжують тероризувати жителів Чернігівської області обстрілюючи прикордоння.

Деокупація Чернігівщини: дивіться фото