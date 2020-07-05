Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітали українців з 6 річницею звільнення Слов’янська і Краматорська. Оскільки глава держави перебуває на урочистостях в Одесі, а прем’єр – у Краматорську, вони організували відеоміст.

Так, Зеленський привітав українців з Днем визволення Краматорська і Слов’янська від проросійських терористів в Одесі. Там він бере участь в урочистостях з нагоди ще одного свята – Дня ВМС України, пише 24 канал.

Тим часом Загроза повномасштабної агресії з боку Росії нікуди не зникала, – командувач ВМС Неїжпапа

У нашій країні подвійне свято! Адже крім дня ВМС, ми відзначаємо шосту річницю визволення Слов'янська і Краматорська. 6 років тому, усією країною ми допомагали нашій армії, з тривогою в серці і молитвою в душі чекали радісних новин зі Сходу. Сьогодні ми вклоняємося кожному, хто повернув Слов'янськ і Краматорськ в Україні,

– наголосив президент.

Після цього Зеленський в рамках відеомосту передав слово главі уряду Денису Шмигаль, який, своєю чергою, перебуває у Краматорську.

Що сказав Шмигаль

"Ми сьогодні відчуваємо єдність України. І цей телеміст демонструє єдність України, сьогодні – від Одеси до Краматорська, а щодня – від Ужгорода до Донецька і Луганська. Україна єдина, соборна, неподільна, незалежна, і найближчим часом, я впевнений, буде мирною державою з мирним небом", – зауважив прем’єр.



Шмигаль у Краматорську / Фото пресслужба Кабміну

Очільник Уряду наголосив, що Україна буде згадувати десятки і сотні років звільнення Краматорська, Слов'янська та інших міст Донеччини та українських військових, що віддали своє життя на горі Карачун.

Ці люди дали нам змогу в мирний день спокійно почувати себе. Сьогодні тут присутні діти, які народилися в день визволення. Ми вітаємо їх з днем народження і насправді це дуже символічно і приємно мати такі можливості,

– сказав Шмигаль.



Шмигаль у Краматорську / Фото пресслужба Кабміну