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      Річниця Листопадового чину: як українці змінили владу у Львові

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      У Львові відзначили річницю Листопадового чину. Сто років тому українці колишньої Австро-Угорщини почали збройну боротьбу за власну державу. Так починалась історія Західноукраїнської народної республіки.

      Гасло Української народної ради дало початок Листопадового чину – збройного повстання українців у Львові. Так і розпочалася польсько-українська війна. Кожна зі сторін вважала Львів своєю територією. І саме це місто стало столицею новоствореної держави – Західноукраїнської народної республіки.

      Читайте також: У Львові відкрили новий пам’ятник ЗУНР: пластуни запалили стрілецьку ватру

      Ще перед світанком січові стрільці, молоді вояки, які повернулися з першої світової війни, почали захоплювати адміністративні будівлі. Зробили це без великого спротиву з боку австрійських чиновників. Сто років по тому наші сучасники відтворюють ці події.

      Львів'яни прокинулися вранці, і побачили, що на Ратуші майорить синьо-жовтий прапор, і впродовж дня на інших адміністративних будівлях Львова теж з'явився синьо-жовтий прапор,
      – пояснив реконструктор Любомир Горбач.

      Січові стрільці готувалися захищати Львів від польської ліквідаційної комісії, яка днями мала прибути та встановити в місті свою владу. А вже 2 листопада почали наступати поляки. Спершу захопили залізничний вокзал і посунули в бік центру. Згодом почалися й військові сутички.

      Події листопадові – вони є прикладом останньої джентельменської війни в історії Європи. Уявіть собі, де ще могло бути так, що коли почалися ці перші бої, припинялася перестрілка, бо їхав трамвай?,
      – розповів кандидат історичних наук Василь Кметь.

      Відстояти Львів не вдалося. У ніч на 22 листопада українські війська відступили з міста. І хоч формально ЗУНР проіснувала лише кілька місяців, для українського народу це був ривок уперед до незалежності. Тож першого листопада 2018 року Львів знову перетворюється на столицю ЗУНР, аби ще раз вшанувати тих, хто сто років тому боровся за українську незалежність. Тодішня молодь показала приклад рішучості й патріотизму.

      Зараз ми лише можемо фантазувати, як розгорнулися би події, якби українці виграли цю війну. Можливо, незалежність країна отримала б раніше. Втім, урок листопадового чину в тому, що боротися за свої права треба, і ніщо не має похитнути віру українців у свою державу, вільну та незалежну.

      Теги: Новини України Новини Львова Історія
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 1 листопада
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