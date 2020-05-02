Річниця трагедії в Одесі: ООН закликала притягнути винних до відповідальності

В ООН наголосили, що українська влада має забезпечити притягнення до відповідальності винних у трагічних подіях 2 травня в Одесі. Рівно 6 років тому під час сутичок загинули 48 людей.

Офіс Генерального прокурора має забезпечити ефективне розслідування подій 2 травня в Одесі. Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, мовиться у пресслужбі представництва ООН в Україні.

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Богнер наголосила, що українська влада має забезпечити притягнення до відповідальності.

Офіс Генерального прокурора має забезпечити ефективне, ретельне і неупереджене розслідування вбивств та насильницьких смертей. Голови судів мають надати пріоритет кримінальним провадженням у незавершених справах. Сім’ї жертв мають право на правду та справедливість за смерть своїх близьких,

– зазначила вона.

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