Річниця трагедії в Одесі: ООН закликала притягнути винних до відповідальності
В ООН наголосили, що українська влада має забезпечити притягнення до відповідальності винних у трагічних подіях 2 травня в Одесі. Рівно 6 років тому під час сутичок загинули 48 людей.
Офіс Генерального прокурора має забезпечити ефективне розслідування подій 2 травня в Одесі. Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, мовиться у пресслужбі представництва ООН в Україні.
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Богнер наголосила, що українська влада має забезпечити притягнення до відповідальності.
Офіс Генерального прокурора має забезпечити ефективне, ретельне і неупереджене розслідування вбивств та насильницьких смертей. Голови судів мають надати пріоритет кримінальним провадженням у незавершених справах. Сім’ї жертв мають право на правду та справедливість за смерть своїх близьких,
– зазначила вона.
Трагедія 2 травня в Одесі: все, що відомо
- 2 травня 2014 року учасники одеського "антимайдану" напали у центрі Одеси на колону вболівальників одеського ФК "Чорноморець" і харківського "Металіста", активістів місцевої "самооборони" та Євромайдану. Під час сутичок пролунали постріли, тоді загинуло кілька людей.
- Згодом "антимайданівців" відтіснили до Куликового поля, де спалили їх табір, але багато хто забарикадувався у Будинку профспілок.
- Так, сторони конфлікту закидали один одного пляшками із запальною сумішшю. Внаслідок пожежі, що виникла в будівлі, загинули 48 учасників масових заворушень.
- 200 осіб з обох сторін конфлікту звернулися за медичною допомогою. З того часу жодна особа так і не була притягнена до відповідальності.