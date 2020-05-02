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      Річниця трагедії в Одесі: ООН закликала притягнути винних до відповідальності

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      ООН закликала притягнути до відповідальності винних у трагедії 2 травня
      ООН закликала притягнути до відповідальності винних у трагедії 2 травня / ООН

      В ООН наголосили, що українська влада має забезпечити притягнення до відповідальності винних у трагічних подіях 2 травня в Одесі. Рівно 6 років тому під час сутичок загинули 48 людей.

      Офіс Генерального прокурора має забезпечити ефективне розслідування подій 2 травня в Одесі. Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, мовиться у пресслужбі представництва ООН в Україні.

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      Богнер наголосила, що українська влада має забезпечити притягнення до відповідальності.

      Офіс Генерального прокурора має забезпечити ефективне, ретельне і неупереджене розслідування вбивств та насильницьких смертей. Голови судів мають надати пріоритет кримінальним провадженням у незавершених справах. Сім’ї жертв мають право на правду та справедливість за смерть своїх близьких,
      – зазначила вона.

      Трагедія 2 травня в Одесі: все, що відомо

      • 2 травня 2014 року учасники одеського "антимайдану" напали у центрі Одеси на колону вболівальників одеського ФК "Чорноморець" і харківського "Металіста", активістів місцевої "самооборони" та Євромайдану. Під час сутичок пролунали постріли, тоді загинуло кілька людей.
      • Згодом "антимайданівців" відтіснили до Куликового поля, де спалили їх табір, але багато хто забарикадувався у Будинку профспілок.
      • Так, сторони конфлікту закидали один одного пляшками із запальною сумішшю. Внаслідок пожежі, що виникла в будівлі, загинули 48 учасників масових заворушень.
      • 200 осіб з обох сторін конфлікту звернулися за медичною допомогою. З того часу жодна особа так і не була притягнена до відповідальності.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Одеси Сутички в Одесі Новини України Поліція ООН Розслідування
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