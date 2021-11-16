Рідних побитого у Парижі 15-річного українця пограбували в день весілля
Джерело:"Обозреватель"
Родину 15-річного Юрія, якого в січні 2021 року жорстоко побили у Парижі, пограбували на Закарпатті. З будинку винесли цінні речі та понад 20 тисяч євро.
Інцидент трапився ще влітку. Однак правоохоронці досі нічого "не з'ясували", а зловмисники не відповіли за скоєне.
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Родину хлопця пограбували на Закарпатті
Влітку сім'я підлітка приїхала в Україну на святкування весілля двоюрідної сестри Юрія. Тоді у святковий день невідомі пограбували будинок рідних побитого українця в селі Білки Хустського району.
З дому винесли 21 тисячу євро, ноутбук матері Юрія, дорогий годинник та прикраси.
Потерпілі переконані, що злодії стежили за їхнім будинком та вибрали час, коли нікого не буде вдома.
Правоохоронці відкрили справу за статтею про крадіжку в особливо великих розмірах організованою групою. Грабіж розслідує поліція міста Іршави, що на Закарпатті. Однак, попри те, що минуло вже 4 місяці, злодіїв досі не спіймали.
Напад на українського підлітка у Парижі: що відомо
- Інцидент трапився 15 січня у центрі Парижа. Тоді на гурт підлітків, які поверталися із занять, напала банда молодиків. Друзі Юрія встигли втекти, але сам юнак залишився на місці.
- Зловмисники повалили його на землю та почали завдавати удари. Камери спостереження зафіксували, що нападники навіть застрибували хлопцеві на голову.
- В українця лікарі діагностували множинні травми кінцівок, переломи ребер, ключиці, носа та черепа, також було пошкоджено око.
- Поліція затримала 11 нападників: одну частину взяли під варту, іншу – під домашній арешт. Наразі тривають судові засідання.
- Сам Юрій одужав та пройшов курс реабілітації.