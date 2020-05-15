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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
БЛОГ Олег Постернак
Політичний експерт та політтехнолог, кандидат історичних наук.

Рік "зеленої революції"

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Володимир Зеленський – логічне завершення "помаранчево-синьої" епохи
Володимир Зеленський – логічне завершення "помаранчево-синьої" епохи / Getty Images

Політика, насправді – типове соціопсихологічне явище і дуже часто будується навколо дивовижних по своїй об'єктивності асоціацій.

Зеленый цвет, взятый на вооружении группой психологов и технологов Зеленского, казалось бы органично брендирует образ Зеленского за счет лингвистического подобия с фамилией.

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Психологические исследования показывали, что особую симпатию к зеленому цвету питают подростки и молодые люди. Ну и особое внимание заслуживает утверждение, что зеленый цвет выбирают преимущественно те, у которых отсутствует уверенность в завтрашнем дне или движимые острой потребностью в самоутверждении. Последняя крайне важна в условиях информационного общества и века социальных медиа, устанавливающих виртуальный культ индивидуального счастья и вызывающих депривацию и всеобщую зависть друг другу.

Но есть и более глубокое объяснение. Мало кто знает, но у немецкого писателя Йоганна Гете в его сочинении "К учению о цвете" есть классическое объяснение зеленого цвета как комбинации простейших синего и желтого.

Если перенести это умозаключение в украинскую политическую среду, то получается, что "зеленый" Зеленский – синтез "синего" политического поля и "оранжевого". Особо это заметно, если проанализировать электоральную и программно-смысловую карту результатов Зе и "слуг народа" в прошлому году.

В "зеленой волне" мы получили хрупкий синтез идей пост"синего" поля (конец войны, достижение понимания с Россией, смена ультранациональной гуманитарной повестки) и пост"оранжевого" поля (территориальная соборность, неуступчивость РФ, сохранение нациоцентричной повестки).

Мудрыми коллегами это было названо "электоральной революцией" и совершенно справедливо. Но не только в значении контрсистемного карнавала под шумок олигархического заговора. Мы получили во многом темпоральный эксперимент в виде "кровосмешения" ранее непримиримых электоральных полей на этапе их кризисной регрессии.

Вас конечно же будет волновать проблема устойчивости и судьбы нынешнего "зеленого режима". У пост"оранжевых" и пост"синих" остались еще напряженные окраинные электоральные массивы, удержанные своими лидерами в ответ на синтетическую "зеленую" революцию ("ЕС", "Голос", "Батькивщина" – ОПЗЖ, мажоритарщики).

Это так называемые неуступчивые избиратели, сохраняющие преданность политической памяти. Поэтому тактика огульной критики Зеленского со стороны многих из них совершенно не работает в вопросе расширения базы. Скорее для ситуативного удержания своих редеющих и выцветающих рядов. А рейтинг Зе сохраняется, поэтому режим крайне устойчив, не смотря на искусственные информационные инвазии.

Тут нужна более "гибридная" тактика и та "незеленая" или новая политическая сила, которая это поймет быстрее всех, сможет достичь успеха. Для этого нужно проектировать в будущем паттерны массовое поведения и понимать, как выкраивается нужное коллективное сознание. И, конечно же, прислушиваться к политической интуиции.

Специалисты знают, что зеленый цвет с семантической точки зрения является подобным понятию "безопасность". Зеленый свет в светофоре, зеленая кнопка как разрешение на безопасное действие, спасительные зеленые оазисы в пустыне, зеленые зоны, насыщенные кислородом для жизни в бетонных мегаполисах. Иисус Христос въезжал в Иерусалим с охапкой зеленых пальмовых листьев, символизирующих вечную жизнь.

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Именно коллективная потребность в безопасности, упакованная в месседж "конца войны" эксплуатировалось менеджерами кампании Зеленского как базовый фрейм в условиях тянущейся и травмирующей военной тревожности, разбуженной Порошенко, особенно в аккурат перед стартом прошлой президентской кампании. Речь идет о военном положении в конце 2019 г. после керченского инцидента.

Технологи бывшего президента вообще совершили непростительно много фундаментальных ошибок, которые часто работали на Зе. И самая крупная из них состояла в самоуверенном представлении, что Зеленский – удачно выскочивший технический козырь против Тимошенко. Чтобы так не чувствовать украинского избирателя, ну это надо себя представлять самоуверенным мессией.

Спустя год после "зеленой революции" по-прежнему о рефлексивном гражданском обществе и политической субъектности народа стоит лишь мечтать. Наоборот, кампания Зеленского укрепила у специалистов по коммуникациям веру во всесилие манипулирования украинским народом, разбив его по политико-информационным камерам, приставив к каждому нужное средство массовой коммуникации.

Зеленский – это президент кайроса. Есть такой термин у древних греков. Он буквально обозначает некий благоприятный момент, подразумевающий необходимость значимого события. Такое себе окно потенциальных возможностей, которое открылось перед деформированным войной государством. Зеленский полностью соответствовал моменту и выстрелил 73% ударом.

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То, что произошло год спустя – не наказание для Украины и не финальный аккорд государственности. Это логическое завершение "оранжево-синей" бинарной Украины и переструктуризации электоральной карты, сформированной под новые вкусы голосующих поколений. Такой себе "переходной мостик" для последующей инсталляции новых политических актеров.

А пока революционный раж уже спал и как поется в одной песне группы "Чайф": "К вечеру битва, с утра опять серость…" В серых буднях ценится результат.

Автор: Олег Постернак
Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Володимир Зеленський Публікації Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Віктор Ющенко
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