Чья версия убедительнее, сказать трудно, но, так или иначе, страна наблюдает открытое столкновение между главой государства и самым богатым украинским олигархом.

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Скептики, еще недавно не воспринимавшие всерьез пресловутую "деолигархизацию" от Зеленского, посрамлены. Всё говорит о том, что деятельность Зе и впрямь задела интересы Ахметова, и теперь миллиардер превращается в главного недруга Банковой. Причем, оценивая силы сторон, нельзя не отметить некоторую двойственность и противоречивость.

В практическом плане Ринат Леонидович выглядит чрезвычайно опасным противником, с которым лучше не связываться.

У Ахметова – огромные финансовые ресурсы. Возможность скупать депутатов пачками и щедро спонсировать оппозиционные политические проекты.

У Ахметова – собственная медиа-империя. Возможность обрушиться на главу государства с нещадной критикой и донести ее до миллионов зрителей.

У Ахметова – фактический контроль над украинской энергосистемой. Возможность устроить блэкаут в национальном масштабе и вернуть страну в 1990-е.

Но в идеологическом плане все обстоит наоборот: Ахметов – очень выгодный противник для нынешней украинской власти. Пожалуй, более выгодный, чем Порошенко или Путин.

Если у бывшего президента или у кремлевского диктатора все-таки имеются поклонники в Украине – пусть и в ограниченных количествах – то богатейшему отечественному олигарху не симпатизирует никто.

Баснословное состояние и методы, которыми оно было нажито, обеспечивают Ринату Леонидовичу дружную народную нелюбовь. Ахметов – идеальный антигерой и образцовый классовый враг; и он сам это понимает, благоразумно воздерживаясь от участия в публичной политике.

Соответственно, оптимальной тактикой в борьбе с Ахметовым становится перевод конфликта в публичную плоскость. Именно этим Зеленский занялся в прошедшую пятницу, поведав о своем столкновении с олигархом на всю страну. Президентскую пресс-конференцию можно оценивать по-разному, но основной месседж был успешно послан в массы: глава государства хочет ограничить непомерные аппетиты Рината, а тот рассержен и строит козни.

Противостояние с Зеленским Почему Ахметов пошел в "атаку"

В этой ситуации классовые симпатии населения будут на стороне Зеленского и, возможно, гаранту удастся частично отыграть недавнее падение рейтинга. Особенно если противостояние с Ахметовым все же не дойдет до крайностей, не будет сопровождаться эксцессами вроде веерных отключений электроэнергии и не затронет обывательский быт напрямую.

Кто оказывается в щекотливом положении, так это оппоненты действующей власти. Все те, кто по разным причинам недоволен Зе-командой и ее политикой. Теперь им придется отбиваться от обвинений в том, что их гражданская позиция проплачена вездесущим олигархом, и что они критикуют Владимира Александровича по заданию Рината Леонидовича.

"Зеленский против Ахметова, а вы против Зеленского: значит, вы за Ахметова!", – эта нехитрая логика слишком удобна для украинского руководства. И можно не сомневаться, что на Банковой не откажутся от такого заманчивого пропагандистского оружия.