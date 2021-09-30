Ринок праці страждає від нестачі фахівців з технічною освітою, особливо інженерів

В Україні брак кадрів з технічною освітою, особливо інженерів. Зокрема, випускники шкіл активно подають заяви до вишів на гуманітарні спеціальності, найпопулярніша з яких – філологія. Міф про "непотрібність інженерів" з великою популярністю шириться серед молоді.

Навіть у першій десятці популярних професій не знайшлося місця для інженерів, повідомляє OBOZREVATEL. Найчастіше заяви у 2021 році подавали на такі спеціальності:

Філологія – 76,5 тис. Право – 68,1 тис. Комп'ютерні науки – 62,4 тис. Середня освіта (майбутні вчителі) – 44,2 тис. Програмне забезпечення – 43,6 тис. Журналістика – 43,3 тис. Психологія – 39,7 тис. Економіка – 37,5 тис. Маркетинг – 36,1 тис. Біотехнології та біоінженерія – 7,3 тис.

Проблема з технічною освітою ще в школі та помилковий міф про те, що інженери нібито не потрібні на ринку праці – головні причини, які призвели до такої ситуації, вважає президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

З математикою, фізикою і хімією більше проблем у школі, ніж з іншими предметами. І тому що широкі маси більше переконані в тому, що інженери не потрібні, оскільки промисловість уже не та, що раніше,

– пояснив Милованов.

Насправді ж фахівців із технічною вищою і професійно-технічною освітою роботодавці розбирають дуже швидко. Найбільше робочих місць створюють ті галузі, які генерують найбільше продукції, а в Україні це – промисловість. Натомість професійному гуманітарію знайти роботу складно: найчастіше їм доводиться вивчати нову спеціальність, в основному в продажах.