Ринок праці страждає від нестачі фахівців з технічною освітою, особливо інженерів
Джерело:OBOZREVATEL
В Україні брак кадрів з технічною освітою, особливо інженерів. Зокрема, випускники шкіл активно подають заяви до вишів на гуманітарні спеціальності, найпопулярніша з яких – філологія. Міф про "непотрібність інженерів" з великою популярністю шириться серед молоді.
Навіть у першій десятці популярних професій не знайшлося місця для інженерів, повідомляє OBOZREVATEL. Найчастіше заяви у 2021 році подавали на такі спеціальності:
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Філологія – 76,5 тис.
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Право – 68,1 тис.
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Комп'ютерні науки – 62,4 тис.
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Середня освіта (майбутні вчителі) – 44,2 тис.
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Програмне забезпечення – 43,6 тис.
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Журналістика – 43,3 тис.
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Психологія – 39,7 тис.
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Економіка – 37,5 тис.
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Маркетинг – 36,1 тис.
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Біотехнології та біоінженерія – 7,3 тис.
Проблема з технічною освітою ще в школі та помилковий міф про те, що інженери нібито не потрібні на ринку праці – головні причини, які призвели до такої ситуації, вважає президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки Тимофій Милованов.
З математикою, фізикою і хімією більше проблем у школі, ніж з іншими предметами. І тому що широкі маси більше переконані в тому, що інженери не потрібні, оскільки промисловість уже не та, що раніше,
– пояснив Милованов.
Насправді ж фахівців із технічною вищою і професійно-технічною освітою роботодавці розбирають дуже швидко. Найбільше робочих місць створюють ті галузі, які генерують найбільше продукції, а в Україні це – промисловість. Натомість професійному гуманітарію знайти роботу складно: найчастіше їм доводиться вивчати нову спеціальність, в основному в продажах.