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      Як відкриття ринку землі вплине на курс валют: пояснення НБУ

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      Як впровадження ринку землі вплине на курс валют / shutterstock.com

      Нацбанк наразі не прогнозує, що відкриття ринку землі може суттєво змінити ситуацію на валютному ринку. Однак все ж потрібно дочекатися остаточного ухвалення законопроєкту №2178-10.

      Заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що ймовірну припливу іноземної валюти для купівлі землі не буде, повідомляє "Укрінформ".

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      Поки ми не зовсім розуміємо, який буде ринок землі, і нам дуже важко робити якісь прогнози,
      – підкреслив Чурій.

      За його словами, точніший прогноз та розрахунки впливу відкриття ринку землі на валютний ринок можна буде зробити, коли з'явиться кінцевий варіант земельної реформи.

      Верховна Рада продовжить розглядати 4000 правок до законопроєкту про ринок землі 18 лютого. Наразі остаточного тексту закону немає, бо він може змінитися.

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      Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Згодом народні обранці подали більше 4 тисяч правок до документу.

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      Які ключові правки внесли в законопроєкт про ринок землі:

      • Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
      • Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
      • Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі і покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.
      • Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Гривня Долар Долар-Гривня НБУ Курси валют Ринок землі
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