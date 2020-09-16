Рішення КСУ щодо Ситника юридично нікчемне, – ексголова Конституційного суду
Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Ситника на посаду директора НАБУ. Колишній очільник КСУ Станіслав Шевчук вважає, що це рішення є "порожнім". І називає декілька версій, чому судді могли його ухвалити.
Зокрема, виглядає так, ніби руками Конституційного суду знищується антикорупційна структура, яку з такою складністю будували в Україні. Про це він розповів в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі.
До теми КСУ визнав неконституційним призначення Ситника главою НАБУ: до чого тут Коломойський
Він також вважає, що причиною ухвалення такого рішення можуть бути:
- якісь особисті страхи;
- певне замовлення від олігархів;
- або хтось з суддів проголосував так, бо справді вірить, що президент не може видавати укази, оскільки це не його повноваження.
Це рішення юридично нікчемне. Це "пустишка" щодо указу про призначення Ситника,
– відзначив Станіслав Шевчук.
І пояснив, що указ – це індивідуальний акт. Відтак це вперше в історії Конституційного суду, коли визнається неконституційним індивідуальний акт про призначення Ситника.
Ба більше, в президента немає повноважень вже його звільнити. За словами колишнього голови КСУ, це вже інше питання, чому суд стає на дуже вузьку концепцію розуміння поділу влади, яку в Європі та Америці вже 100 років не сповідують.
Рішення КСУ щодо Ситника: коротко
- 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Ситника на посаду директора НАБУ.
- У суді переконують, що Порошенко перевищив повноваження при призначенні Ситника.
- В Офісі Президента відреагували на рішення суду, назвавши Ситника "виконувачем обов'язків" директора, поки не проведуть конкурс на посаду.
Що відомо про справу щодо законності НАБУ
- До Конституційного суду звернулись 50 народних депутатів з поданням щодо закону "Про Національне антикорупційне бюро України". Авторами подання є народні депутати від ОПЗЖ Василь Німченко і Григорій Мамка.
- Вони просили суд визнати неконституційними положення закону, яке визначає Національне антикорупційне бюро України державним правоохоронним органом.
- Також народні депутати оскаржували положення закону в частині повноважень Президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ
- 16 вересня КСУ виніс рішення щодо конституційності закону про НАБУ. Частину положень, що стосуються повноважень президента створювати Антикорупційне бюро, визнано такими, що суперечать основному закону країни.