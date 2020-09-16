Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Ситника на посаду директора НАБУ. Колишній очільник КСУ Станіслав Шевчук вважає, що це рішення є "порожнім". І називає декілька версій, чому судді могли його ухвалити.

Зокрема, виглядає так, ніби руками Конституційного суду знищується антикорупційна структура, яку з такою складністю будували в Україні. Про це він розповів в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі.

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Він також вважає, що причиною ухвалення такого рішення можуть бути:

якісь особисті страхи;

певне замовлення від олігархів;

або хтось з суддів проголосував так, бо справді вірить, що президент не може видавати укази, оскільки це не його повноваження.

Це рішення юридично нікчемне. Це "пустишка" щодо указу про призначення Ситника,

– відзначив Станіслав Шевчук.

І пояснив, що указ – це індивідуальний акт. Відтак це вперше в історії Конституційного суду, коли визнається неконституційним індивідуальний акт про призначення Ситника.

Ба більше, в президента немає повноважень вже його звільнити. За словами колишнього голови КСУ, це вже інше питання, чому суд стає на дуже вузьку концепцію розуміння поділу влади, яку в Європі та Америці вже 100 років не сповідують.

Рішення КСУ щодо Ситника: коротко

28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Ситника на посаду директора НАБУ.

У суді переконують, що Порошенко перевищив повноваження при призначенні Ситника.

В Офісі Президента відреагували на рішення суду, назвавши Ситника "виконувачем обов'язків" директора, поки не проведуть конкурс на посаду.

Що відомо про справу щодо законності НАБУ