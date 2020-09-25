Риторика Кремля щодо отруєння Навального змінилась через санкції США, – Фейгін
Після численних доказів, а тепер ще й загрози санкцій з боку Америки, риторика Кремля щодо інциденту з Навальним змінилась. Тепер вони вже менше заперечують сам факт отруєння.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. І додав: раніше стверджували, що це не має зв'язку з токсичним отруєнням.
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Тому, за його словами, зараз влада Росії більше намагається скорегувати ситуацію так, начебто саме оточення Навального його отруїло, або ж він це зробив сам. А також, мовляв, західні спецслужби навмисне отруїли опозиціонера, щоб викликати нову санкційну хвилю.
Приблизно так звучить основна риторика Кремля. Проте, звичайно, серед оточення Путіна є величезний страх перед тиском персоналій, до яких можуть бути залучені санкції,
– зазначив Фейгін.
Хоча, за його словами, вперше є консенсус щодо санкцій є серед представників республіканців та демократів, попри те що невдовзі у США вибори. Але вони готові проводити єдину політику щодо Москви.
Що відомо про санкції США проти Росії?
- У Сенаті Сполучених Штатів Америки підготували законопроєкт, який пропонує запровадити нові санкції проти Росії. Цього разу Росію хочуть покарати за використання хімічної зброї і, зокрема, отруєння опозиціонера Олексія Навального.
- Законопроєкт зобов'язує адміністрацію визначити, чи порушив Кремль закони США, які забороняють використання хімічної та біологічної зброї
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