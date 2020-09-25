Після численних доказів, а тепер ще й загрози санкцій з боку Америки, риторика Кремля щодо інциденту з Навальним змінилась. Тепер вони вже менше заперечують сам факт отруєння.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. І додав: раніше стверджували, що це не має зв'язку з токсичним отруєнням.

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Тому, за його словами, зараз влада Росії більше намагається скорегувати ситуацію так, начебто саме оточення Навального його отруїло, або ж він це зробив сам. А також, мовляв, західні спецслужби навмисне отруїли опозиціонера, щоб викликати нову санкційну хвилю.

Приблизно так звучить основна риторика Кремля. Проте, звичайно, серед оточення Путіна є величезний страх перед тиском персоналій, до яких можуть бути залучені санкції,

– зазначив Фейгін.

Хоча, за його словами, вперше є консенсус щодо санкцій є серед представників республіканців та демократів, попри те що невдовзі у США вибори. Але вони готові проводити єдину політику щодо Москви.

Що відомо про санкції США проти Росії?

У Сенаті Сполучених Штатів Америки підготували законопроєкт, який пропонує запровадити нові санкції проти Росії. Цього разу Росію хочуть покарати за використання хімічної зброї і, зокрема, отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Законопроєкт зобов'язує адміністрацію визначити, чи порушив Кремль закони США, які забороняють використання хімічної та біологічної зброї

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