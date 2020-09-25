Опозиціонера Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Цей факт підтвердили провідні лабораторії Німеччини, однак Кремлю таких доказів замало. Раніше очільник Росії Володимир Путін заявив, що Навальний сам отруївся "Новачком". Що про це каже опозиціонер – читайте далі.

Реакція Навального на зухвалі висловлювання Путіна не забарилася. Ба більше, він припустив, що у Кремлі відкрили цілий департамент для вигадування нових версій подій. Про це опозиціонер написав у своєму твіттері.

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Що про версію Кремля каже Навальний

Опозиціонер натякнув, що Росія занадто часто змінює версії подій і припустив, що у Кремлі навіть створили відповідний департамент.

Трошки заплутався. Отруєння не було. Це напад діабету. У Росії ніколи не розробляли "Новачок". Отруєння було, але це зробили німці. Отруєння було, але я отруїв сам себе. Мені здається, у Кремлі департамент цілий відкрили для вигадування нових версій,

– зауважив Навальний.

Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали «Новичок»(сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий https://t.co/SgNz9EPqvD — Alexey Navalny (@navalny) September 24, 2020

Що цьому передувало

Під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном Володимир Путін сказав йому, що опозиціонер Олексій Навальний начебто сам себе отруїв. Деталі розповсюдила європейська розвідувальна служба.

За словами розвідників, заява Путіна була настільки незграбною та образливою, що погіршила й без того напружені відносини між Кремлем та країнами ЄС.

Після такої заяви Еммануель Макрон був розлючений. Хоча зазвичай він насторожено ставиться до прямої конфронтації з Росією.

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