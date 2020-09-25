У Кремлі заявили, що Навальний "сам отруївся": реакція опозиціонера
Опозиціонера Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Цей факт підтвердили провідні лабораторії Німеччини, однак Кремлю таких доказів замало. Раніше очільник Росії Володимир Путін заявив, що Навальний сам отруївся "Новачком". Що про це каже опозиціонер – читайте далі.
Реакція Навального на зухвалі висловлювання Путіна не забарилася. Ба більше, він припустив, що у Кремлі відкрили цілий департамент для вигадування нових версій подій. Про це опозиціонер написав у своєму твіттері.
Важливо Макрон з Путіним побили горщики через Навального: деталі скандальної розмови
Що про версію Кремля каже Навальний
Опозиціонер натякнув, що Росія занадто часто змінює версії подій і припустив, що у Кремлі навіть створили відповідний департамент.
Трошки заплутався. Отруєння не було. Це напад діабету. У Росії ніколи не розробляли "Новачок". Отруєння було, але це зробили німці. Отруєння було, але я отруїв сам себе. Мені здається, у Кремлі департамент цілий відкрили для вигадування нових версій,
– зауважив Навальний.
Що цьому передувало
Під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном Володимир Путін сказав йому, що опозиціонер Олексій Навальний начебто сам себе отруїв. Деталі розповсюдила європейська розвідувальна служба.
За словами розвідників, заява Путіна була настільки незграбною та образливою, що погіршила й без того напружені відносини між Кремлем та країнами ЄС.
Після такої заяви Еммануель Макрон був розлючений. Хоча зазвичай він насторожено ставиться до прямої конфронтації з Росією.
Цікаво Росія остаточно втратила Європу
Отруєння Олексія Навального: головне
- 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано, коли він летів з Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську, а політика госпіталізували до місцевої лікарні. Там він впав у кому.
- Російські лікарі не хотіли відпускати Навального на лікування у Німеччину, мовляв, він був "нетранспортабельним". Згодом опозиціонера таки відпустили на лікування до Німеччини. Його прийняла відома берлінська клініка "Шаріте".
- Німецькі лікарі виявили, що опозиціонера отруїли хімічною зброєю з родини "Новачок". Її сліди знайшли не лише на шкірі, у крові та сечі Навального, але й на пляшці, з якої він пив.
- 22 вересня Навального виписали з німецької клініки "Шаріте". Німецькі лікарі зазначили, що, судячи з поточного стану пацієнта, його повне одужання можливе.