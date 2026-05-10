Від "наркоманів" до "пана": Путін різко змінив риторику щодо Зеленського

Російський диктатор пом'якшив публічні заяви щодо української влади на тлі розмов про можливу особисту зустріч із президентом України. У Кремлі дедалі частіше говорять про потенційні прямі переговори з Києвом.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Путін агресивно заохочував українських військових до встановлення нового режиму в Україні. Трансформацію риторики Путіна помітив журналіст Денис Казанський.

Дивіться також Путін "годує" Трампа казками про перемогу, поки окупанти гинуть в Україні, – NYT

Як змінилася риторика Путіна по відношенню щодо Зеленського?

Російський диктатор Володимир Путін суттєво пом'якшив публічну риторику щодо українського керівництва на тлі заяв про можливу особисту зустріч із президентом України. Ще у 2022 році він публічно закликав українських військових "взяти владу у свої руки", стверджуючи, що з ними Росії буде легше домовитися, ніж із чинною владою в Києві. Тепер же Путін використовує іншу тональність і заявляє про нібито готовність української сторони до прямих переговорів, зокрема навіть про можливість особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Кремль відходить від попередніх заяв про "нелегітимність" української влади та закликів до її силової заміни. У нових заявах російський лідер уже уникає різких формулювань і говорить про дипломатичні сценарії.

Як змінилася риторика Путіна за часи війни: дивіться відео

У соцмережах така зміна тональності викликала активне обговорення. Частина користувачів пов'язує її з міжнародним тиском і можливими переговорами, інші – з погіршенням ситуації для російської армії та спробами створити образ готовності до миру.



Коментатори в соціальних мережах вказують на те, що Путін відчуває проблеми на фронті / Скриншот з X

Чому Путін намагається створити ілюзію готовності до миру?

Спроби Кремля демонструвати готовність до переговорів розглядається як елемент гібридної стратегії, а не реальний рух до миру.

Росія намагається дискредитувати Україну, подаючи її як сторону, що нібито відмовляється від миру, хоча йдеться про неприйняття ультиматумів. Це також використовується для інформаційного тиску на західних партнерів. Крім того, Кремль прагне вплинути на обсяги військової допомоги Україні, створюючи ілюзію можливості швидкого дипломатичного врегулювання.

Паралельно така риторика може давати час для перегрупування військ і підготовки нових наступальних дій. Також це інструмент для послаблення санкційного тиску та стабілізації внутрішньої ситуації в Росії на тлі відсутності значних успіхів на фронті.

До слова, експосол США в Україні Вільям Тейлор заявив для 24 Каналу, що Росія прагне маніпулювати нібито успіхами на фронті, щоб знову порушити питання Донбасу. Проте, ЗСУ не підуть на поступки щодо Донецької області і цей пункт мирного плану недієвий, адже українці точно не віддадуть росіянам свої землі. Тейлор підкреслив, що американці, європейці та інші країни повинні максимально тиснути сьогодні на Росію, щоб Путін зрозумів, що шансів досягти успіху в нього нема.