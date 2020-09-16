Уряд, судді та Зеленський: ким найбільше не задоволені українці – опитування
Згідно з останніми опитуваннями, діями президента Зеленського задоволені 35% українців, а 57% – не задоволені. Натомість в суспільстві найбільше не задоволені роботою уряду, українських суддів та антикорупційних органів.
Водночас діяльністю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 23%, не задоволені – 55% українців. Про це свідчить проведене опитування соціологічної групи "Рейтинг".
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Ким найбільше незадоволені українці
- Найбільше люди не задоволені роботою уряду (73%) та Верховної Ради (76%). Роботою прем'єр-міністра Шмигаля задоволені лише 14%, а не задоволені –59%.
- Водночас діяльність українських судів викликає чи не найбільше незадоволення серед населення. Їхньою роботою задоволені лише 11%, а не задоволені – 69%.
Ким українці задоволені, а ким – ні / Інфографіка "Рейтингу"
Як українці оцінили роботу силовиків
- Серед силових відомств опитані найбільш схвально оцінили діяльність армії: 51% – задоволені, 32% – не задоволені. Оцінки діяльності інших силових відомств дещо гірші.
- Роботою поліції задоволені 26% опитаних, а не задоволені – 63%. Водночас Міністерством внутрішніх справ задоволені всього 20%.
- Діяльністю Служби безпеки України задоволені 23%, не задоволені – 50%.
- Генеральною прокуратурою задоволені 13%, не задоволені – 64%.
Найменше опитані задоволені діяльністю антикорупційних органів НАБУ, НАЗК та САП. Схвально про роботу цих органів говорили по 7 – 10% опитаних, протилежної думки – понад 60% респондентів.