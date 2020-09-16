Згідно з останніми опитуваннями, діями президента Зеленського задоволені 35% українців, а 57% – не задоволені. Натомість в суспільстві найбільше не задоволені роботою уряду, українських суддів та антикорупційних органів.

Водночас діяльністю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 23%, не задоволені – 55% українців. Про це свідчить проведене опитування соціологічної групи "Рейтинг". Цікаво Ефективний міністр: Разумков похвалив Авакова і назвав секрет його "довголіття" на посаді Ким найбільше незадоволені українці Найбільше люди не задоволені роботою уряду (73%) та Верховної Ради (76%). Роботою прем'єр-міністра Шмигаля задоволені лише 14%, а не задоволені –59%.

Водночас діяльність українських судів викликає чи не найбільше незадоволення серед населення. Їхньою роботою задоволені лише 11%, а не задоволені – 69%.

Ким українці задоволені, а ким – ні / Інфографіка "Рейтингу" Як українці оцінили роботу силовиків Серед силових відомств опитані найбільш схвально оцінили діяльність армії: 51% – задоволені, 32% – не задоволені. Оцінки діяльності інших силових відомств дещо гірші.

Роботою поліції задоволені 26% опитаних, а не задоволені – 63%. Водночас Міністерством внутрішніх справ задоволені всього 20%.

Діяльністю Служби безпеки України задоволені 23%, не задоволені – 50%.

Генеральною прокуратурою задоволені 13%, не задоволені – 64%. Найменше опитані задоволені діяльністю антикорупційних органів НАБУ, НАЗК та САП. Схвально про роботу цих органів говорили по 7 – 10% опитаних, протилежної думки – понад 60% респондентів.

Чи задоволені українці силовиками / Інфографіка "Рейтингу" Зверніть увагу! Опитування провели 3 – 6 вересня 2020 року. Загалом опитали 2000 респондентів віком від 18 років і старші методом особистого інтерв'ю. В опитуванні взяли учать українці в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.