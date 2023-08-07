На Рівненщині поліцейський збив жінку й залишив її помирати

У селі Москвин Рівненської області поліцейський збив 64-річну жінку і залишив без допомоги. Вона померла на місці аварії.

Повідомляється, що опівночі до правоохоронців надійшло повідомлення, що на узбіччі дороги виявили місцеву мешканку без ознак життя. Вдалося встановити, що 64-жінка орієнтовно о 21:30 вийшла від знайомої та йшла до себе додому.

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Втім, до будинку не дійшла – її тіло виявили неподалік власного господарства з тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП,

– повідомили поліціянти.

Також на місці слідчі виявили та зібрали докази, які можуть свідчити про наїзд транспортного засобу на пішохода. Орієнтовно за десяток метрів поліцейські знайшли також мобільний телефон та взуття постраждалої.

Винуватцем ДТП є поліцейський

Правоохоронцям вдалося розшукати авто та водія. Ним виявився співробітник одного з відділень поліції, який перебував на службі й був за кермом особистого авто.

"Про подію повідомлено співробітників Державного бюро розслідувань. Також їм будуть передані всі зібрані в рамках розслідування обставин ДТП матеріали", – заявили в поліції.

Та додали, що відомості внесені до ЄРДР за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.