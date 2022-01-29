На Рівненщині – скандал у дитсадку: батьки кажуть, що застали працівницю п'яною на роботі

У дитячому садочку на Рівненщині спалахнув гучний скандал. Батьки скаржаться на те, що завідувачка освітньому закладу нібито була п'яною на роботі.

Мовиться про садочок "Джерельце" у селі Бармаки. Там навчаються 24 дитини, їм від 3 до 5 років.Через це обурені батьки вимагали звільнити працівників навчального закладу.

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Як усе було – версія батьків

Батьки почали бити на сполох й розповіли про ситуацію у мережі. Втім, говорять про це наразі анонімно. Адже садок – єдиний на все село, тож вони змушені залишати там дітей. Мама одного із вихованців закладу стверджує, що помітила щось не те, коли прийшла забирати малюків. Ті поскаржилися, що голодні, й розповіли, що їли смажене яйце.

Після цього батьки захотіли перевірити, чи наглядав хтось за дітьми. Кажуть, що пішли до кабінету завідувачки садочку – вона там спала. Дорослі стали будити жінку й викликали медиків.

Коли приїхала швидка, її запитали: що вживали? Вона відповіла, що коньяк. Сказала, що 2 пляшки. Я це чула на свої вуха,

– наголосила одна з матерів.

Місцеві мешканці не вірять

Втім, у селі не вірять, що завідувачка у такому стані перебувати на роботі. За їхніми словами, жінка працює у садочку із сестрою. Вихователька Маргарита прокоментувала скандал – наголосила, що таких ситуацій раніше у них не траплялося.

"На відео наш садочок, але тяжко щось сказати. Те, що я бачу на відео, людина просто без свідомості і все. Решту не знаю", – додала Маргарита у коментарі Суспільному.

Медики кажуть про отруєння

Сама ж завідувачка закладу раніше пояснювала, що погано почувалася й через це була змушена прилягти у своєму кабінеті. За словами медиків, у неї було гостре харчове отруєння та розлад травлення. Після обстеження артеріальний тиск й частота серцевих скорочень були у нормі. Про це Суспільному розповів Олег Ушкевич, заступник керівника Центру екстреної медичної допомоги області. Чоловік каже, що бригада медиків запаху алкоголю від виховательки не відчула.

Завідувачка звільнилася

У відділі освіти Шпанівської громади, до якої входить село, проводять службове розслідування. Завідувачка після скандалу взяла лікарняний, а потім написала заяву на звільнення. Ймовірно, жінка зможе й далі працювати в інших дошкільних закладах. Адже ніхто з дітей не постраждав – тож про кримінальну чи адміністративну відповідальність не мовиться