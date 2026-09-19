На Рівненщині та Житомирщині прогриміли вибухи

Відразу у двох українських регіонах пролунали вибухи. Росія продовжує атакувати "Шахедами".

24 Канал розповідає, що відомо про ситуацію в областях.

Що відомо про вибухи?

Зранку, 19 вересня, відразу у двох областях пролунали вибухи. Повітряні Сили повідомляли, що на Рівненщині та Житомирщині фіксуються російські безпілотники.

Реактивний БпЛА з Житомирщини на Рівненщину в районі Рокитного курс західний,

– йшлося у повідомленні захисників неба.

Моніторингові канали повідомляють про активну та успішну роботу сил протиповітряної оборони. За їхніми даними, захисники неба змогли виявити та знищити ворожі безпілотники, які становили загрозу для регіонів. Офіційної інформації про можливі наслідки російського терору немає.

Наразі відомо, що на Рівненщині оголосили відбій дронової небезпеки. Водночас на Житомирщині загроза застосування ворожих безпілотників станом на момент публікації ще зберігається у Коростенському районі. Мешканців регіону закликають залишатися уважними та стежити за подальшими повідомленнями про повітряну небезпеку.

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Зазначимо, місцеві жителі також повідомляють, що вибухи пролунали у Сумах та Одесі. Проте, детальної інформації щодо атаки немає.

Нагадаємо, Росія продовжує безперервний терор українських регіонів та цивільних об'єктів. У ніч на 19 вересня окупанти атакували Україну двома ракетами "Циркон" та 174 дронами. Значну кількість повітряних засобів російська армія спрямувала на Одесу та Київщину. Попри успішну роботу оборонців неба, на жаль, зафіксовано влучання на 15 локаціях та падіння уламків ще у дев'яти місцях.

Відомо, що внаслідок обстрілу в чотирьох районах Київської області пошкоджено дев'ять цивільних об'єктів, зокрема п'ять складських приміщень, виробничі цехи, гаражі, легкові автомобілі та багатоквартирний будинок. Руйнування зафіксували в Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вишгородському районах.

Через тривалі повітряні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальникам також доводилося періодично відходити на безпечну відстань.