У Рівненській ОВА розкрили, що стало ціллю росіян під час атаки БпЛА на регіон

Російська армія вранці 31 травня атакувала Рівненську область своїми ударними безпілотниками. Під ударом опинилося неактивне підприємство.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Які наслідки ворожої атаки на Рівненщину?

Чергова повітряна атака на Рівненщину. Неробоче підприємство стало ціллю,

– написав Коваль.

За словами начальника Рівненської обласної військової адміністрації, люди, за попередньою інформацією, не постраждали. На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, вранці 31 травня вибухи чули у всіх районах Рівного. Згодом у мережі також оприлюднили кадри, на яких видно дим та пожежу, яка здіймається після обстрілу.

Повітряні сили попереджали про ворожі ударні безпілотники у Рівненському районі. Тривогу також оголошували й для Сарненського району.

Також вибух у Рівному був і вранці 30 травня. Тоді, за даними ОВА, окупанти вгатили по одному з приватних підприємств, як наслідок виникло задимлення.