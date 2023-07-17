На рівні фундаментальних речей результати дуже позитивні, – Резніков про саміт НАТО

В українському публічному просторі недооцінили результати останнього самміту НАТО, зокрема неправильно інтерпретувавши його досягнення.

Результати саміту свідчать, що фактично розпочався транзитний період щодо вступу України в Альянс – пише міністр оборони Олексій Резніков.

"Головне досягнення у нашому публічному просторі недооцінили, зокрема, тому, що помилково інтерпретували. Головний результат саміту – комплекс ухвалених рішень, публічних заяв, започаткованих ініціатив – свідчить, що фактично розпочався транзитний період щодо вступу України в Альянс. Цей процес набуває дедалі більших ознак незворотності", – пише Резніков.

За словами міністра оборони, на саміті вдалося досягнути консенсусу і глибинного розуміння спільних цілей з країнами-партнерами, в основі яких – українська позиція.

"Насамперед вдалося донести українське бачення, яке було підтримано лідерами країн-партнерів: торгівля територіями та свободою приєднання до безпекових альянсів неприпустима, це не може бути предметом розміну. Відмова від інтеграції в НАТО не може бути переговорною позицією. Консенсус проявився у заявах. Про те, що Україна буде в НАТО, коли складуться відповідні умови, сказали Президент США Джо Байден, Президент Туреччини Реджеп Ердоган, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та інші друзі України. Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак окремо відзначив, що гарантії безпеки, які були надані Україні від країн "Групи Семи", не повинні розглядатися як альтернатива НАТО. Україна наголошувала на такому підході. Сам факт появи декларації G7 доводить, що питання справедливого миру в Україні – це глобальний інтерес. Це ще одна українська теза, яка здобула підтримку: напад Росії на Україну не є локальною проблемою і не має локального вирішення у вигляді "заморозки" чи чогось подібного. Вихід з війни тільки один – через поразку агресора та його покарання. Це – спільна мета", – зазначає міністр оборони Резніков.

На саміті у Вільнюсі, як відзначає Резніков, вдалося отримати серйозні результати, зокрема новий комплексний пакет допомоги.

"Серед практичних результатів саміту – комплексний пакет допомоги, який передбачає: перехід від короткострокової до багаторічної програми підтримки трансформацій сектору безпеки та оборони України для досягнення повної взаємосумісності з Альянсом; надання нелетальної допомоги (паливо, розмінування, медицина тощо) запровадження політичного інструменту високого рівня у вигляді Ради Україна – НАТО", – написав Резніков.

Одне з головних досягнень саміту – це визнання, що Україна досягла прогресу у взаємосумісності та стала більш політично інтегрованою до Альянсу. Замість двокрокового процесу вступу до НАТО запроваджено однокроковий. Резніков також наголошує, що на полях зустрічі було вирішено багато інших практичних питань.

"Створено перший спільний з НАТО центр аналізу, тренування та освіти для поширення передового досвіду, здобутого на війні. Підписано документ щодо "коаліції тренування пілотів". Підписано пакет документів щодо поглиблення взаємодії зі Швецією. Ми узгодили питання доступу до чутливої інформації, а також радикально спростили доступ до шведського ОПК у процесі закупівель. У списку дотичних до саміту практичних здобутків – пакети допомоги на 1,5 мільярда доларів. Окремі рішення, які були оголошені у контексті саміту – надання касетних боєприпасів від США та далекобійних ракет Sculp від Франції тощо – це посилення нашої армії у відповідальний момент і збереження життя наших воїнів. Таким чином, на рівні фундаментальних речей, правової рамки та практичної роботи результати дуже позитивні", – резюмував Резніков.