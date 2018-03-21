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Дід Панас

Рівні "бойової готовності" в країнах Європи

330
Як діють країни Європи при небезпеці
Як діють країни Європи при небезпеці / Апостроф

За численними проханнями, Дід Панас перекладає повний текст Джона Кліза 2013 року про рівень терористичної загрози. Він є актуальним до сьогодні.

Джон "Монті Пайтон" Кліз:

Англійці більше не почувають себе комфортно у зв'язку з останніми подіями в Сирії, й тому підвищили рівень безпеки з "ображені" до "роздратовані". Втім, найближчим часом цей рівень може піднятися до "нервуємо" й навіть до "трошки сердимося". Англія не перебувала в стані "трошки сердимося" з часів лондонського бліцкрігу 1940 року, коли майже припинилося постачання чаю. Англійці навіть повторно класифікували терористів: перевели їх з "втомлюючих" до "дуже заважаючих". Останнього разу британці надавали класифікацію "дуже заважають" в 1588 році – це була Іспанська Армада.

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Шотландці підняли в себе рівень загрози з "дико злі" до "а ходімо-но наб'ємо цим ви**ядкам мордяки". Що поробиш, в них нема інших рівнів – лише ці два. Це також пояснює, чому вони складають передові підрозділи британської армії вже 300 років поспіль.

Французький уряд оголосив, що він поновив рівень терористичної загрози з "тікайте" до "ховайтесь". У французів є ще лише два більш високих рівня: "Співпрацюйте з ворогом" та "здавайтеся". Причиною підвищення рівня загрози стала пожежа, яка нещодавно знищила фабрику з виробництва білих прапорів, загалом ліквідувавши, таким чином, французьку армію.

Італія підвищила рівень загрози в країні з "репетуємо голосно та розбурхано" до "вдаємо, що маємо армію". В італійців теж є лише два більш високих рівня: "безглузда військова активність" та "перехід на бік супротивника".

Німці підвищили стан бойової готовності з "презирливої зверхньості" до "надягнути однострої та співати стройових пісень". Більш високі рівні в них – це "захопити сусідів" та "програти".

Бельгійці, як водиться, всі перебувають у відпустці. Єдина загроза, якої вони побоюються – це, що НАТО перебазує свою штаб-квартиру з Брюселю кудись іще.

Іспанці наразі перепуджені спуском на воду своїх новітніх підводних човнів. У цих найсучасніших субмарин – скляні підлоги, аби новий іспанський військово-морський флот мав змогу бачити старий іспанський військово-морський флот.

Австралія тим часом підняла рівень загрози з "не переймайся" до "все буде гаразд, друже". Більш високі рівні загроз: "Дідько, здається, нам доведеться скасувати шашлики на вихідні" та "Шашлики скасовані". Досі в історії не було жодного випадку, який би змусив їх сягнути рівня "Шашлики скасовані".

І наостанок: була знайдена стара дошка оголошень: "Греція розвалюється, Іран погрожує світові, а в Римі – безлад". 430 рік до нашої ери.

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Автор: Дід Панас
Теги: Великобританія Новини політики Публікації Історія Новини Франції
Джерело: Дід Панас
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