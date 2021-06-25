Після Львова потужні зливи та шквальний вітер накрили Рівне: відео негоди
25 червня 2021 , 22:00Читать новость на русском
Джерело:інстаграм-сторінка "Типове Рівне"
У Рівному 25 червня суттєво погіршилася погода – йшов сильний дощ і вирував шквальний вітер. Негода зривала покрівлю з дахів будинків, руйнувала огорожі та заливала вулиці водою.
Нажахані надзвичайною ситуацією місцеві мешканці публікували у соціальних мережах відео з власних домівок. На роликах видно, як буря буквально знищує все навколо.
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У Рівному вирувала негода
Потужну зливу в Рівному супроводжував шквальний вітер. Саме він завдав найбільше збитків місту та його жителям.
На наступному ролику присутня ненормативна лексика: дивіться відео 18+Зверніть увагу! У Львові 25 червня вирувала потужна негода, яка спричинила багато лиха.
- Окрім затоплених вулиць, у місті падали дерева, які повалив шквальний вітер, – деякі прямісінько на автівки.