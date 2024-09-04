У Рівному та Луцьку чули вибухи
Джерело:Суспільне
Під час всеукраїнської повітряної тривоги вибухи почули в Рівненській та Волинській областях. Зокрема, про це повідомляли з Луцького району та самого Рівного.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Вибухи у Рівному та Луцьку
Орієнтовно о 02:52 на території Рівненської області пролунало сповіщення повітряної тривоги, яка була пов'язана з рухом дронів-камікадзе типу "Шахед" та пуском крилатих ракет. О 04:59 Повітряні сили повідомили про ціль у напрямку міста.
Вже о 05:46, на жаль, з'явилися перші повідомлення про вибухи.
У Рівному було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,
– написали журналісти.
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Водночас близько 03:21 повітряну тривогу почули й жителі Волинської області. Незадовго після цього у Повітряних силах ЗСУ попередили, що у бік Волинської області рухаються ударні БпЛА.
"У Луцькому районі було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", – зазначили журналісти о 05:51.
Наразі жодної інформації стосовно ймовірних наслідків вибухів від місцевої влади оприлюднено не було. Окрім вищезгаданих областей вибухи також чули у Києві та Львові, там писали про роботу ППО.