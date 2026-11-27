У Рівному пролунав звук вибуху, про це повідомили кореспонденти Суспільного. Перед цим попереджали про рух групи російських безпілотників у напрямку області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про вибух у Рівному?

У Рівному близько 17 години 27 листопада пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про рух групи ударних БпЛА з Житомирщини на північ Рівненської області.

Наразі інформації про наслідки вибуху, руйнування чи постраждалих немає.

Мешканцям регіону варто залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги та не ігнорувати попередження про загрозу з повітря.

Зауважте! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати українські міста ударними безпілотниками. Удень 27 листопада вибухи пролунали в Чернівцях під час повітряної тривоги.

Близько 14:51 повітряну тривогу оголосили спочатку для Дністровського району, а згодом – для Чернівецького та Вижницького районів. О 15:20 стало відомо про БпЛА над обласним центром. Очільник місцевої ОВА Руслан Осипенко закликав людей негайно залишити громадські місця. Уже о 15:22 у Чернівцях було чутно вибухи.

Місцеві телеграм-канали припускали, що українські сили могли збити безпілотник, однак закликали жителів бути обережними через можливе падіння уламків. Також з'явилася непідтверджена інформація про можливе влучання в місті.