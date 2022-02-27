У Рівному вдруге за ранок лунає сигнал тривоги

У Рівному знову лунає сигнал тривоги. Всіх жителів міста закликають негайно відправитися в укриття.

Про це о 8 годині ранку повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. Всі укриття Рівного – за посиланням.

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Це вже друга тривога за дві години годин. Сирени в місті запускалися і раніше – о 6 ранку. На щастя, небезпека тривала не довго – вже о 6:03 повітряній тривозі дали відбій.

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