У Рівному та Вінниці оголосили повітряну тривогу: людей просять сховатися в укриття

Людей, які мешкають у Вінниці та Рівному, просять негайно евакуюватися в укриття. На вулицях лунають сирени.

Зазначимо, що у Рівному о 6 ранку вже була повітряна тривогу, проте згодом оголосили про відбій.

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Тепер знову підняли повітряну тривогу в Рівному, а також у Вінниці. Людей просять негайно евакуюватися в укриття.

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