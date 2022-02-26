У Рівному та Вінниці оголосили повітряну тривогу: людей просять сховатися в укриття
26 лютого 2022 , 10:32Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Рівненської ОДА
Людей, які мешкають у Вінниці та Рівному, просять негайно евакуюватися в укриття. На вулицях лунають сирени.
Зазначимо, що у Рівному о 6 ранку вже була повітряна тривогу, проте згодом оголосили про відбій.
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Тепер знову підняли повітряну тривогу в Рівному, а також у Вінниці. Людей просять негайно евакуюватися в укриття.
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