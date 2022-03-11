У Рівному, на Волині, в Черкасах і Тернополі – тривога: негайно в укриття
11 березня 2022 , 18:05Читать новость на русском
Одразу у кількох регіонах України лунають сирени. Про повітряну тривогу повідомили у Рівному, на Волині, в Черкасах і Тернополі.
Вони почали лунати приблизно о 18 годині 11 березня. Усіх мешканців закликають негайно пройти в укриття цивільного захисту.
Увага Білоруські війська можуть почати вторгнення вже о 21:00 11 березня
Так, у Рівненській області сигнал тривоги почав лунати о 17:58, вже за хвилину – на Волині. В Тернополі їх почули о 18:03.
В укриттях українцям слід залишатися до подальших інструкцій.