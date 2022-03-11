У Рівному, на Волині, в Черкасах і Тернополі – тривога: негайно в укриття

11 березня 2022 , 18:05
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Одразу у кількох регіонах України лунають сирени. Про повітряну тривогу повідомили у Рівному, на Волині, в Черкасах і Тернополі.

Вони почали лунати приблизно о 18 годині 11 березня. Усіх мешканців закликають негайно пройти в укриття цивільного захисту.

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Так, у Рівненській області сигнал тривоги почав лунати о 17:58, вже за хвилину – на Волині. В Тернополі їх почули о 18:03.

В укриттях українцям слід залишатися до подальших інструкцій. 

Автор: Аліна Оліховська