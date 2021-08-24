У Рівному на єврейському кладовищі влаштували велопарк: обурливе відео

На старому єврейському кладовищі, що розташований у Рівному, познущалася молодь. Там влаштували справжній велопарк та катаються, ніби нічого й не сталось.

Кладовище розташоване у самому центрі міста. Люди там з надгробків роблять трампліни для катання.

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"Молодь витягує з землі старі мацеви, які потім використовує для зміцнення трамплінів. Їх будують з самої землі", – зазначили в організації.

Молодь влаштувала велопарк на кладовищі: дивіться відео

Єврейська громада звернулась до ОДА

Представники організації вже звернулися до Рівненської облдержадміністрації. Місцеву владу просять захистити кладовище від велосипедистів.

Також направили клопотання про присвоєння кладовищу статусу культурно-історичного об'єкта. Відомо, що в ОДА прийняли це клопотання. Документи для нового статусу кладовища вже готують.

Текст публікації Об'єднаної єврейської громади України:

Велопарк влаштували на єврейському кладовищі Рівного.

У центрі міста розривається місце поховання.

Молодь витягує з землі старі мацеви, які потім використовує для зміцнення під час побудови трамплінів. А з самої землі будуються трампліни.

ОЄОУ звернулася в облдержадміністрації з клопотанням ініціювати кладовищу присвоєння статусу культурно-історичного об'єкта. В ОДА погодилися, зараз триває підготовка документів.

Присвоєння статусу дасть інструменти для захисту кладовища від постійного осквернення.