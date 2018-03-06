Різанина посеред білого дня у Києві: вбитим виявився бізнесмен

В урядовому кварталі Києва невідомий заколов ножем 38-річного директора підприємства "AQ Пластик" Сергія Захарчука.

6 березня на вулиці Лютеранській, 30, у дворі біля елітного будинку, що у центрі урядового кварталу Києва, невідомий напав на чоловіка та підрізав його ножем. У результаті інциденту потерпілий помер дорогою до лікарні.

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Як повідомляє "Еспресо", загиблим виявився директор підприємства "AQ Пластик" 38-річний Захарчук Сергій Олександрович.

За інформацією видання, директор ТОВ "AQ Пластик" прямував до своєї машини, коли невідомий чоловік накинувся на нього з ножем, поранивши у ногу.

Ймовірно, нападник зачепив артерію, оскільки Сергій Захарчук швидко втратив дуже багато крові і помер дорогою до лікарні.