Служба Божа на Різдво 2024: онлайн богослужіння УГКЦ з Патріаршого собору
У середу, 25 грудня, українці відзначають свято Різдва Христового. Уже вдруге Православна церква України та Українська греко-католицька церква святкує його за новоюліанським календарем.
Церкви запрошують українських вірян у цей святковий день долучитися до молитви. Трансляції богослужінь можна переглянути на 24 Каналі.
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Трансляція Різдвяних богослужінь ПЦУ та УГКЦ
Традиційно святкові богослужіння у день Різдва транслюють онлайн. Українці, які з різних причин не можуть бути присутніми у храмах, також можуть долучитися до молитви.
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав мав розпочати різдвяне богослужіння у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві о 7:30. Оскільки Росія 25 грудня масовано атакувала Україну, то служба почалася пізніше. Крім того, через загрозу ракетних ударів її проводять у бомбосховищі.
Зверніть увагу! Росія зранку 25 грудня масовано атакує Україну ракетами різних типів. З огляду на безпекову ситуацію богослужіння може початися пізніше – після того, як мине загроза.
Різдвяне богослужіння УГКЦ: дивіться відео