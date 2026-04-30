"Ахіллес" вивів з ладу рідкісну ворожу РЛС "Небо-М" в тилу Росії

Українські військові поцілили у російську радіолокаційну станцію "Небо-М". Удар стався майже за 100 кілометрів від українського кордону, в Бєлгородській області.

Про це 29 квітня повідомила 429 окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес".

Деталі удару по РЛС

Як розповіли бійці, вони вдарили по радіолокаційній станції ворога "Небо-М" у населеному пункті Уколово, що на перетині Бєлгородської та Курської областей.

Успішний удар по ворожій РЛС, вартістю 100 мільйонів доларів: дивіться відео

Удар був здійснений у найуразливішу частину комплексу, що унеможливлює подальше використання цього радару,

– уточнили у бригаді.

Також військові пояснили, що РЛС "Небо-М" – це багатофункціональний комплекс, за допомогою якого виявляють аеродинамічні цілі та балістику на середніх, а також дальніх висотах.

Він може фіксувати літаки за 500 – 600 кілометрів, а балістичні цілі – до приблизно 1 500 кілометрів. Малопомітні цілі виявляє з 200 – 400 кілометрів, а малі, на кшталт БпЛА чи крилатих ракет, за 50 – 150 кілометрів.

Яких ще втрат зазнала Росія?

СБС ЗСУ атакували два гвинтокрили Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області Росії. Ударили по них під час заправки та міжполітного технічного огляду. Крім того, було ліквідовано щонайменше одного з російських технічних спеціалістів.

До цього у Криму було уражено два великі десантні кораблі "Ямал" та "Фільченков". В тому числі під прицілом СБУ був корабель-розвідник, літак МіГ-31 на аеродромі "Бельбек" та його інфраструктура.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що Україна проводить комплексні операції з демілітаризації Криму. А використання росіянами великих десантних кораблів свідчить про їхні проблеми з логістикою.