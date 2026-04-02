Роберт Бровді "Мадяр" отримав від Сирського найвищу нагороду головнокомандувача ЗСУ

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді отримав одну з найвищих відзнак головнокомандувача – "Хрест заслуги". Нагороду йому вручив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час роботи безпосередньо в районі виконання бойових завдань.

Дивіться також Росіяни у 2025 році планували захопити більшу частину Дніпропетровщини та Запоріжжя, – Сирський

Яку нагороду отримав "Мадяр"?

Як повідомив Сирський, відзначення відбулося під час його перебування в угрупованні Сил безпілотних систем. Майор Бровді, відомий за позивним "Мадяр", отримав нагрудний знак за свій внесок у розвиток і ефективність цього напрямку.

"Хрест заслуги" присуджують військовослужбовцям і працівникам ЗСУ за вагомі досягнення – від успішного виконання бойових задач до впровадження нових технологічних рішень і посилення обороноздатності країни.



Нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ України "Хрест заслуги" / Фото Міноборони України

До повномасштабної війни Бровді працював у бізнесі, зокрема в аграрній сфері та нерухомості, а також займався благодійністю. З початком вторгнення він добровільно приєднався до сил тероборони, брав участь у боях за Київщину, а згодом створив підрозділ аеророзвідки, який переріс у потужну систему ударних безпілотників.

За час служби він пройшов шлях від добровольця до майора та став одним із ключових облич української аеророзвідки. Широку впізнаваність Бровді отримав завдяки відеозвітам із фронту, де у своєму характерному стилі коментує ураження техніки та позицій противника.

Сирський вручив погони бригадного генерала командиру "Азову" Денису "Редісу" Прокопенку