Такими думками з 24 Каналом поділився політолог Олег Саакян. Тобто прем'єр-міністр Роберт Фіцо та словацька влада не будуть ставити "палки в колеса", хоча на словах дійсно "надуватимуть щоки" та не допомагатимуть Україні.

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"Чому? Тому що Фіцо йшов з антиамериканським порядком денним та антибрюссельським, а не антиукраїнським та не проросійським. Серед його виборців любові до росіян не так вже й багато, так само як і ненависті до українців", – зазначив політолог.

Раніше на Півдні Європи Росія "паразитувала" на антиамериканських настроях, які дорівнювали "проросійськості". Наразі усе навпаки: антиамериканські позиції найчастіше означають антиросійські позиції або нейтралітет до Москви.

Виборець Фіцо не чекає від нього, що той буде займати антиукраїнську та проросійську позицію. Вони йому пробачають до певної міри завдяки іншим проблемам та тезам, через які голосували за нього,

– зауважив Саакян.

Словаччина намагається відмежуватися від Угорщини

Наразі прем'єр-міністр Словаччини намагається відмежуватися від Угорщини:

внутрішньо. Для нього – це виклик, адже треба пояснити рішення перед виборцями;

зовнішньо. Для нього – це порятунок, таким чином Фіцо може "відрізати" Братиславу від Будапешта всередині ЄС та більше не позиціюватися "в одному човні".

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За словами Саакяна, Роберт Фіцо не являється компаньйоном прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана всередині ЄС. Хоча певні ситуативні співпраці мають місце, однак, імовірно, скоро їх не буде.

Те, що на сьогодні Угорщина є найслабшою ланкою у системах безпеки НАТО та Європи від Росії, то ніхто жодної таємниці не відкрив. Взагалі шпигувати за своїми сусідами також підпадає під традиційні дії чинної угорської влади,

– сказав політолог.

Зауважимо, владу Орбана дійсно підтримує більшість виборців. Проте симпатії до України не менше, ніж антипатії. Програш прем'єр-міністра Угорщини на місцевих виборах показник того, що значна частина угорців серцями й розумом з Україною. Потрібно усвідомлювати, що коли говорить Віктор Орбан та угорська влада, це не означає, що так думають угорці. Тому з Робертом Фіцо насправді схожа ситуація.

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