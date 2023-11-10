Такими думками з 24 Каналом поділився політолог Олег Саакян. Тобто прем'єр-міністр Роберт Фіцо та словацька влада не будуть ставити "палки в колеса", хоча на словах дійсно "надуватимуть щоки" та не допомагатимуть Україні.
Цікаво Самі добре знаються на корупції: чи посіє Словаччина смуту щодо України в Євросоюзі
"Чому? Тому що Фіцо йшов з антиамериканським порядком денним та антибрюссельським, а не антиукраїнським та не проросійським. Серед його виборців любові до росіян не так вже й багато, так само як і ненависті до українців", – зазначив політолог.
Раніше на Півдні Європи Росія "паразитувала" на антиамериканських настроях, які дорівнювали "проросійськості". Наразі усе навпаки: антиамериканські позиції найчастіше означають антиросійські позиції або нейтралітет до Москви.
Виборець Фіцо не чекає від нього, що той буде займати антиукраїнську та проросійську позицію. Вони йому пробачають до певної міри завдяки іншим проблемам та тезам, через які голосували за нього,
– зауважив Саакян.
Словаччина намагається відмежуватися від Угорщини
Наразі прем'єр-міністр Словаччини намагається відмежуватися від Угорщини:
- внутрішньо. Для нього – це виклик, адже треба пояснити рішення перед виборцями;
- зовнішньо. Для нього – це порятунок, таким чином Фіцо може "відрізати" Братиславу від Будапешта всередині ЄС та більше не позиціюватися "в одному човні".
Саакян пояснив, з чим пов'язана позиція Словаччини щодо України: дивитися відео
За словами Саакяна, Роберт Фіцо не являється компаньйоном прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана всередині ЄС. Хоча певні ситуативні співпраці мають місце, однак, імовірно, скоро їх не буде.
Те, що на сьогодні Угорщина є найслабшою ланкою у системах безпеки НАТО та Європи від Росії, то ніхто жодної таємниці не відкрив. Взагалі шпигувати за своїми сусідами також підпадає під традиційні дії чинної угорської влади,
– сказав політолог.
Зауважимо, владу Орбана дійсно підтримує більшість виборців. Проте симпатії до України не менше, ніж антипатії. Програш прем'єр-міністра Угорщини на місцевих виборах показник того, що значна частина угорців серцями й розумом з Україною. Потрібно усвідомлювати, що коли говорить Віктор Орбан та угорська влада, це не означає, що так думають угорці. Тому з Робертом Фіцо насправді схожа ситуація.
Неоднозначна позиція Словаччини щодо України
- Новий уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо відмовився схвалити виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 40,3 мільйона євро. У новий пакет мали увійти 4 мільйони набоїв до стрілецької зброї, понад 5 тисяч артилерійських снарядів калібру 125 міліметри, 140 ракет для комплексу ППО "Куб".
- Зауважимо, Фіцо ще під час передвиборчої кампанії виступав проти продовження військової допомоги Україні з боку Словаччини. Його погляди збігаються з позицією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
- З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Словаччина передала Києву 13 пакетів військової допомоги на загальну суму 671 млн євро. Крім того, словацька сторона передала Україні близько десяти літаків МіГ-29.