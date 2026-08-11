Росія звільнила колишнього морпіха США після чотирьох років ув'язнення

У вівторок, 11 серпня, Роберта Гілмана відпустили з російської тюрми. Кремль 4 роки утримував громадянина США у в'язниці, де застосовував до нього тортури.

Останнім часом його стан суттєво погіршився. Про це повідомляє AP.

Що відомо про звільнення?

32-річного Роберта Гілмана, який працював вчителем, затримали ще у 2022 році. Заклики щодо його негайного повернення неодноразово лунали від американських посадовців.

Сенатор від штату Массачусетс звинуватив Росію у поганому здоров'ї в'язня. Гілман залишався одним із щонайменше восьми американців, яких продовжували утримувати в російських колоніях після кількох великих обмінів ув'язненими між Вашингтоном і Москвою.

Дональд Трамп підтвердив звільнення полоненого.

З гордістю повідомляю, що громадянин США Роберт Гілман, колишній морський піхотинець США, повертається додому! Після моїх переговорів із президентом Володимиром Путіним Росія погодилася звільнити його насамперед на гуманітарній основі,

– заявив президент США.

Він заявив, що це був не обмін і Кремль не просив взамін нічого. В Росії не прокоментували звільнення Гілмана.

Після прибуття до Вашингтону морпіх відправиться до військово-медичного центру в Техасі, де отримає необхідну допомогу та пройде психологічну реабілітацію.

Що пережив Гілман у російській тюрмі?

Головний стратегічний директор правозахисної організації Global Reach Ерік Лебсон заявив, що перед вивезенням з Росії ветеран перебував у стані дисоціативного ступору впродовж 47 днів. Причиною є регулярні приниження, яких зазнавав чоловік.

Росіяни так жорстоко поводилися з моїм братом. Вони завдали йому болю без жодної причини, окрім того, що він був і американцем, і морським піхотинцем. Що вони з цього отримали? Чому вони так вчинили з такою чудовою людиною,

– заявила сестра Гілмана Лексі Хадсон

За словами правозахисників, коли чоловіка затримали, початковий термін ув'язнення колишнього морпіха становив спочатку 3,5 роки. Гілмана звинуватили у нібито побитті поліцейського після того, як його зняли з поїзда за порушення громадського порядку.

Проте згодом російські суди неодноразово додавали нові вироки, звинувачуючи американця у сутичках із тюремними інспекторами та охоронцями. У результаті термін покарання зріс спочатку до восьми років позбавлення волі, а згодом – до десяти.

Перед евакуацією зі країни стан чоловіка суттєво погіршився. Його перевели з в'язниці до цивільної лікарні, де тримали прикутим кайданками до ліжка та годували через зонд.

Раніше військовослужбовець 2 окремого медичного батальйону 12 армійського корпусу Асан Ісенаджиєв розповів 24 Каналу про жахіття, пережиті в російському полоні. За його словами, у камері, розрахованій на 6 осіб, перебували 36 полонених.