На війні загинув 23-річний американський доброволець Роберт "Боббі" Едвард Пітранджело. Спочатку він приїхав в Україну як волонтер, а згодом долучився до Сил оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Philadelphia Inquirer.

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Що відомо про американського добровольця "Боббі"?

Роберт "Боббі" Едвард Пітранджело народився у Філадельфії у 2021 році. Рідні розповідають, що юнак хотів стати морським піхотинцем після закінчення школи, проте йому завадила хвороба нирок. Тож хлопець почав шукати можливість служити за кордоном.

У квітні 2022 року Роберт приєднався до гуманітарної місії в Україні. Протягом трохи більше як двох років він перевозив припаси на передову, навчав медицини та евакуював поранених і загиблих з розбомблених районів.

У червні 2024 року юнак офіційно приєднався до Сил оборони України як доброволець.

Ніби він знав, що його метою було допомогти Україні будь-яким можливим способом і, можливо, померти за це,

– розповідає старший брат Майкл П'єтранджело, морський піхотинець з давнім стажем.

Американець Едвард Пітранджело загинув на війні / фото The Philadelphia Inquirer

"Боббі" загинув у січні 2025 року під Покровському, менш ніж через три місяці після серйозного поранення в попередньому бою. У жовтні він отримав поранення голови та був нагороджений медаллю Залізного хреста за видатну хоробрість.

Його обстрілювали, переслідували безпілотники та бомбили безпілотниками в останні кілька місяців його життя,

– зазначає брат.

Поруч з Робертом загинув друг, 26-річний доброволець та бойовий медик з Шотландії Джордан Маклахлан.

Майк каже, що його брат біг назустріч небезпеці, коли інші втікали" Друзі у своїх відданих словах називали його "світлою та сміливою душею" та "янголом на землі". Один сказав: "Світу не вистачає набагато більше Боббі".

Роберт П'єтранджело (у центрі) з родиною / фото The Philadelphia Inquirer

Відвагу Роберта Пітранджело відзначили у в Сенаті США. Там зауважили, що "Боббі" віддав своє життя заради захисту народу України.

"Справжній герой, він був людиною, яка перетворила свої цінності на дії, демонструючи стійкість та доблесть у кожен момент життєвої подорожі", – заявили сенатори.

До речі, нещодавно ми розповідали про 21-річного добровольця з Угорщини Беньяміна Асера, який поклав своє життя за Україну. Він був контрактником у збройних силах Угорщини, але поїхав на війну ще до 2023 року.