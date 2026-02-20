Укр Рус
20 лютого, 19:58
У Держспецзв'язку пояснили, чи вплинули кадрові зміни в уряді на роботу служби

Юлія Харченко
Основні тези
  • Призначення Михайла Федорова в Міноборони не вплинуло на діяльність Держспецзв'язку, яка продовжує стабільно працювати.
  • Держспецзв'язку наголосили, що ключовим є сталі процеси та структура, а не індивідуальні кадрові призначення.

Призначення Михайла Федорова у Міноборони та кадрові зміни в Мінцифрі не вплинули на діяльність Держспецзв'язку. У службі заявили про збереження стабільної роботи та конструктивної взаємодії з органами влади.

Про це 24 Каналу повідомив голова служби, бригадний генерал Олександр Потій під час заходу "Київський міжнародний форум з кіберстійкості 2026".

Що змінилося для Держспецзв'язку?

За словами очільника, служба традиційно підтримує конструктивну співпрацю з центральними органами влади, а зміна керівників не впливає на реалізацію державної політики. 

Він наголосив, що Держспецзв'язку працює стабільно й без збоїв. Потій підкреслив, що взаємодія між структурами навіть покращується, а жодних критичних подій не відбулося. За його словами, стратегічний курс визначається на політичному рівні, тоді як фахівці та підрозділи продовжують системну роботу незалежно від кадрових ротацій. 

У Держспецзв'язку також зазначили, що ключовим є не персоналії на посадах, а сталі процеси, цінності та функціонал відомства. Як структура сектору безпеки й оборони, служба передусім працює на державу, особливо в умовах війни.

Що відомо про призначення Федорова міністром оборони?

  • 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова новим очільником Міноборони України. Під час виступу у Раді Федоров окреслив напрямки своєї роботи. Зокрема Міноборони зосередиться на реформі армії, боротьбі з корупцією та покращенні умов на фронті.

  • Володимир Зеленський підтримав нового міністра на посаді. Він заявив, що ключовим завданням для Федорова залишається технологічність оборони, адже це може зберегти життя українських військових.

  • До призначення в Міністерство оборони Михайло Федоров був очільником Мінцифри. Він наймолодший міністр в історії українського уряду та очолював проєкт "Держава в смартфоні" та мобільний застосунок Дія.