У Держспецзв'язку пояснили, чи вплинули кадрові зміни в уряді на роботу служби
- Призначення Михайла Федорова в Міноборони не вплинуло на діяльність Держспецзв'язку, яка продовжує стабільно працювати.
- Держспецзв'язку наголосили, що ключовим є сталі процеси та структура, а не індивідуальні кадрові призначення.
Призначення Михайла Федорова у Міноборони та кадрові зміни в Мінцифрі не вплинули на діяльність Держспецзв'язку. У службі заявили про збереження стабільної роботи та конструктивної взаємодії з органами влади.
Про це 24 Каналу повідомив голова служби, бригадний генерал Олександр Потій під час заходу "Київський міжнародний форум з кіберстійкості 2026".
Дивіться також Росія готувала серію вбивств відомих українців, – СБУ
Що змінилося для Держспецзв'язку?
За словами очільника, служба традиційно підтримує конструктивну співпрацю з центральними органами влади, а зміна керівників не впливає на реалізацію державної політики.
Він наголосив, що Держспецзв'язку працює стабільно й без збоїв. Потій підкреслив, що взаємодія між структурами навіть покращується, а жодних критичних подій не відбулося. За його словами, стратегічний курс визначається на політичному рівні, тоді як фахівці та підрозділи продовжують системну роботу незалежно від кадрових ротацій.
У Держспецзв'язку також зазначили, що ключовим є не персоналії на посадах, а сталі процеси, цінності та функціонал відомства. Як структура сектору безпеки й оборони, служба передусім працює на державу, особливо в умовах війни.
Що відомо про призначення Федорова міністром оборони?
14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова новим очільником Міноборони України. Під час виступу у Раді Федоров окреслив напрямки своєї роботи. Зокрема Міноборони зосередиться на реформі армії, боротьбі з корупцією та покращенні умов на фронті.
Володимир Зеленський підтримав нового міністра на посаді. Він заявив, що ключовим завданням для Федорова залишається технологічність оборони, адже це може зберегти життя українських військових.
До призначення в Міністерство оборони Михайло Федоров був очільником Мінцифри. Він наймолодший міністр в історії українського уряду та очолював проєкт "Держава в смартфоні" та мобільний застосунок Дія.