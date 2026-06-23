Чи можуть ветерани без досвіду служби в поліції працевлаштуватися до МВС

Ветерани можуть працевлаштуватися в системі МВС навіть без досвіду служби в поліції. Наразі в підрозділах відомства працюють понад 1,6 тисячі ветеранів, а для кандидатів відкриті як поліцейські, так і цивільні вакансії.

Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" пояснило 24 Каналу, що потрібно для працевлаштування і як усе відбувається.

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Що варто знати?

У МВС пояснили, що досвід не є обов'язковою умовою для вступу на службу до Нацполіції. Кандидатами можуть стати громадяни України віком від 18 років, які мають повну загальну середню освіту та володіють державною мовою.

Водночас призначення на посади відбувається виключно на конкурсній основі. Під час відбору оцінюються професійна компетентність, особисті якості, досягнення кандидатів та їхня здатність виконувати службові обов'язки.

При цьому наявність попереднього досвіду служби не є обов'язковою, хоча надалі вона враховується під час кар'єрного просування. У МВС нагадали, що наразі в органах та підрозділах Національної поліції налічується близько трьох тисяч вакантних посад державної служби та цивільного персоналу.

Конкурси на них проводяться відповідно до законодавства про державну службу та трудового законодавства.

Зверніть увагу! З відкритими конкурсами на вакансії в Національній поліції України, умовами участі та вимогами до кандидатів можна ознайомитися на вебсайті Національної поліції України "Система відбору кадрів" за посиланням, де також передбачена можливість заповнення анкети кандидата. Перелік областей та посад, на які оголошено конкурс, систематично оновлюється.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка, сьогодні в системі МВС працюють 1673 ветерани війни, з яких 570 є ветеранами ЗСУ. Вони залучені як до служби в силових структурах, так і до роботи на цивільних посадах.

Зокрема, у Національній поліції працевлаштовано 539 ветеранів, у Національній гвардії України – 406, у ДПСУ – 202, у ДСНС – 111. Ще десятки ветеранів працюють у Державній міграційній службі, сервісних центрах МВС та інших установах.

Ми відкриті для співпраці з ветеранами з усіх підрозділів Сил безпеки і оборони та готові залучати їх активно до роботи,

– запевнив він.

За його словами, одним із ключових завдань МВС насамперед є збереження та використання досвіду людей, які пройшли війну. У відомстві переконані, що бойовий і професійний досвід ветеранів посилює спроможності всієї системи.

У міністерстві також навели приклади успішного працевлаштування ветеранів. Серед них – захисник Маріуполя та боєць бригади "Азов" Михайло Слабошевський, який після втрати обох ніг працює оператором Служби 112 у Києві.

Також у системі МВС працює ветеран Богдан Білінський, який після втрати руки на війні став помічником ректора з роботи з ветеранами у Львівському державному університеті внутрішніх справ, а колишній військовослужбовець НГУ Богдан Шин, який втратив зір, нині працює фахівцем із контролю якості дзвінків у ДП "ІНФОТЕХ".

Ветеран Сергій Назаренко, який до війни був хореографом шоу "Танці з зірками", а під час служби в Центрі спецпризначення "Омега" НГУ отримав важке поранення та втратив ногу, після реабілітації продовжив передавати бойовий досвід військовослужбовцям і планує повернутися на службу.

Після важкого поранення знайшов роботу в сервісному центрі МВС і ветеран Нацгвардії Олександр Шинкаренко, який сьогодні консультує громадян, приймає практичні іспити та бере участь у наданні державних послуг.

Крім того, після поранень та протезування ветерани Максим Валєватий, який служив у штурмовій бригаді Нацполіції "Лють", та Ярослав Шаркий, який проходив службу у ЗСУ, стали інструкторами з тактичної медицини. Нині вони навчають курсантів не лише практичним навичкам, а й передають власний бойовий досвід та знання.

Важливо. Актуальні вакансії розміщені на порталі "МВС: Твоя підтримка" – інформаційному ресурсі, де ветерани мають змогу обрати посаду в органах, підрозділах та установах системи МВС. Розділ "Працевлаштування".