Знищили до взводу ворога, – командир екіпажу, розповів, як БпЛА зупиняють атаки росіян

Ворог продовжує тиснути по всій лінії фронту, зокрема з використанням безпілотних літальних апаратів.

Як працюють дрони, розповів 24 Каналу командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

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Як працюють дрони на фронті

На відтинку фронту, де працює екіпаж БпЛА "Кара небесна", дрони росіян намагаються працювати постійно. Нові безпілотники з'являються буквально кожні пів години.

Також росіяни намагаються модернізовувати свою зброю, однак українським оборонцям вдається зупиняти ворожі атаки з використанням лише безпілотників.

За останній виїзд ми знищили близько взводу ворога, винятково скидами, коптерами – це чудовий результат. Штурм ворога не відбувся,

– розповів Отченаш.