Коронавірус не перешкода: як українським заробітчанам потрапити на роботу в ЄС

В Україні поки не планують відкривати кордони, а в Європі вже почався гарячий сезон для заробітчан – сезонні роботи.

З початку поширення пандемії у світі до України повернулося кілька сотень українців, з яких більшість – заробітчани. Причини різні: втрата роботи через карантин, бажання повернутися додому чи закінчення робочої візи. Після 2 місяців сидіння вдома без роботи, українці шукають способу потрапити на заробітки за кордон. Як це зробити – розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

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Чи можуть українці виїжджати за кордон на заробітки

Виїхати за кордон можливо, але зробити це доволі складно, оскільки більшість сполучень закриті. Прем'єр Денис Шмигаль на засіданні ВР запевнив, що "жодних обмежень уряд не встановлював і наразі ведуть перемовини з європейськими урядами".

Українці можуть поїхати на заробітки, якщо компанія, яка їх запрошує надає:

офіційну роботу; медичні гарантії; гарантії повернення заробітчан до України; забезпечення житлом.

Якщо сьогодні люди їдуть на роботу в Європу, це не має бути 2-тижневий туризм туди-сюди, імпорт-експорт коронавірусу. Ми не для того 2 місяці тримали країну як і вся Європа закритою, щоби сьогодні кожні 2 місяці привозити 100-200 тисяч інфікованих людей і постійно боротися і валити економіку країни,

– говорить Шмигаль.

Вимоги, щодо виїзду заробітчан є важливими не лише для безпеки самих заробітчан, але й українців всередині країни. Адже інфіковані заробітчани, повернувшись додому, можуть підвищити темпи зараження.

Політологи називають втручання уряду у регулювання пересування українців – неконституційним. Зокрема, політолог Костянтин Бондаренко зазначив, що це можливо лише в умовах надзвичайного стану, якого в Україні не оголосили.

На якій підставі українці можуть поїхати на заробітки:

Наявність посвідки на тимчасове чи постійне проживання.

Відкрита робоча віза та запрошення від роботодавця.

Домовленість між країнами на рівні МЗС (стосується деяких країн).

Виїхати за біометричним паспортом і знайти роботу на місці – тепер не вдасться.

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Які країни приймають заробітчан

У Європі потребують українських заробітчан на сезонні роботи. На тлі послаблення карантинних обмежень, українці знову активно взялися за пошук роботи, зокрема і за кордоном. Найбільше цікавить робота у Польщі, Німеччині та Чехії.

Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників, а деякі вже оголосили про відкриття.



Коли країни відкриють кордони для іноземців / Інфографіка 24 каналу

Запити щодо прийому заробітчан надсилають в Україну. Уряд переконаний, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймають на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.

Українським заробітчанам зараз особливо раді:

Польща,

Чехія

Фінляндія

Великобританія

Німеччина

Швеція

Австрія

Угорщина

Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії, Фінляндії, Німеччини та Австрії. Крім того, заробітчани також полетять у Польщу та Швецію. Ці рейси дозволив уряд, оскільки компанії, які запросили українців, дотрималися всіх умов (офіційна робота, медичні гарантії тощо).

На противагу деякі країни залишаються закритими не лише для туристів, але й для заробітчан Так, країни Балтії, за інформацією ТСН, пускають лише іноземців з постійною посвідкою на проживання.



Заробітчани на сезонних роботах / Фото: Głos Szczeciński

Які вакансії пропонують українцям в ЄС зараз?

Найбільше українських заробітчан потребують на сезонних роботах країни, які займаються сільським господарством. Зокрема, Фінляндія оголосила, що готова прийняти близько 14 тисяч українських заробітчан цьогоріч.



Залишаються популярними і роботи у сфері будівництва, а також вакансії для електриків, сантехніків, зварювальників та працівники на деревообробних підприємствах. Під час карантину з'явилися додаткові вакансії у сфері доставки. Потребують водіїв, пакувальників тощо.

На які умови праці можуть їхати українці?На робочих місцях за кордоном українців мають забезпечити засобами особистої безпеки (маски, дезінфектори). Необхідно влаштовуватися легально, щоб мати медичну страховку. Це особливо важливо в умовах пандемії. Зараз час, коли європейці потребують заробітчан як ніколи раніше. Їм краще сплатити за заробітчан податки та навіть оплатити їм переліт, аніж втратити врожаї чи проєкти. Тому українські заробітчани не повинні погоджуватися на неофіційну роботу під час карантину. Це не лише порушення законодавства, але й небезпека для життя.

Як доїхати на заробітки

Частина заробітчан добирається за кордон чартерними рейсами, які сплачують роботодавці. Але про це завчасно домовляються країни на офіційному рівні, оскільки авіасполучення під час карантину закрите. Вадим Пристайко в інтерв’ю DW анонсував, що скоро сезонні робітники зможуть їхати автомобільним та залізничним рейсами за кордон

Наразі пасажирські автобуси не пропускають через кордон, тому заробітчани домовляються з так званими трансферами, чиї послуги знаходять в інтернеті. Ті довозять їх до кордону з української сторони, а перетинають вони кордон на інших автомобілях, які за свої послуги беруть 2 тисячі гривень, за інформацією DW. Які пропускні пункти працюють, можна побачити на карті.

Перетнути польсько-український кордон відтепер можна і пішки. Кабінет Міністрів 13 травня дозволив відкрити пішохідний пункт пропуску Шегині на кордоні з Польщею.

Деякі країни вимагатимуть від українських заробітчан 2-тижневу обсервацію. Такою є Польща та Угорщина. Обсервацію може оплатити роботодавець, але в багатьох випадках це лягає на гаманці самих заробітчан.



Як українцям перетнути кордон / Фото з вільних джерел

85% іноземців не з ЄС (зокрема з України) хочуть залишитися в Польщі під час пандемії, згідно з опитуванням, проведеному спільно компанію EWL і Центром Східної Європи Варшавського університету, передає Укрінформ.

Як отримати робочу візу

Наразі візові центри закриті через карантин та й власне саме закриття кордонів. Проте Польща з 4 травня знову почала видавати робочі візи українцям. А надсилатимуть їх поштою.

Можна подавати документи для отримання польських робочих віз за допомогою електронної системи e-консульства. Про це інформує видання Money.pl за посиланням на джерела, наближені до посольства Польщі в Україні. Крім того, українцям, які були у Польщі під час пандемії, продовжили дію робочу віз.

В інших випадках потрібно шукати роботодавця і вже тоді країни на рівні МЗС від імені роботодавців з одного боку та заробітчан з іншого домовляються про оформлення всіх відповідних документів та організацію транспорту. Наразі таких домовленостей дуже мало, але Європа продовжує звертатися до України і, ймовірно, найближчим часом наша сторона збільшить кількість рейсів та організує залізничні/автомобільні перевезення.

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Що пропонує влада, щоб українці не виїжджали

Ми за те, щоб з робочими візами був порядок, але з іншого боку, наше завдання – не стимулювати трудову міграцію, а робити так, щоб люди знаходили роботу всередині країни,

– сказав Дмитро Кулеба.

Уряд виступає за те, щоб українці залишалися вдома та шукали роботу тут. Обіцяють створити півмільйона робочих місць у травні. Щоправда, зарплата далека від тої, яку отримували заробітчани та й навіть далека від середньої по Україні – 6-8 тисяч.

Сектори, у яких створюватимуть нові робочі місця:

будівництво доріг і транспортних інфраструктур – 154 тисяч робочих місць;

сфера благоустрою – 150 тисяч місяць;

сільське господарство – 85 тисяч місць;

повернення робочих місць у мікро і малих підприємствах;

заповнення вакансій у ДСНС;

стимулювання підприємницької діяльності;

будівництво інфраструктури.

В Україні зараз 486 тисяч безробітних. При чому з них 197 тисяч зареєструвалися за два останні місяці – з 12 березня. За прогнозами уряду безробіття цьогоріч сягне 9,4%. Ця цифра далека від реальності, оскільки враховує лиш тих, хто офіційно став на облік в центрі зайнятості.

Чи потрібно буде здавати тест, щоб заїхати в ЄС

Нещодавно у Європі заговорили про можливе введення паспорту здоров’я або COVID-паспорту. У Великобританії планують ввести відповідні паспорти вже через місяць, аби британці могли безпечно повернутися до роботи та запустити економіку. Наразі технологічні компанії ведуть переговори з урядом. Про це повідомляє The Guardian.

Заробітчан у Великобританії можуть зобов'язати користуватися паспортом здоров’я, коли його введуть і відповідно здати тест. Але це залежатиме від сфери роботи. Оскільки паспорт вводять для того, щоб відновити економіку, то передусім вони будуть необхідні для людей, які працюють у наразі закритих галузях.

Щодо українських заробітчан в ЄС – для них введення паспорту поки не розглядають. Там обговорюють можливість створення такого паспорту виключно для своїх громадян, які хочуть подорожувати.

Детальніше COVID-паспорт в Україні та Європі: що зміниться для українських туристів та заробітчан

Коли Україна відкриє кордони

Україна розробила 5-етапний вихід із карантину, в якому не зазначили, коли відкриють кордони. Деякі країни ЄС, в яких вже пройшов пік захворювання, оголосили про відкриття кордонів найближчим часом. Україна ж заявила, що відкриватиме кордони пізніше, ніж це роблять сусіди.

Ми бачимо яскраві приклади Німеччини, Іспанії, Італії. І в залежності від того, як будуть відкриватися їхні кордони, можна додавати 30 днів і приблизно розуміти, що, ймовірно, такі ж дзеркальні заходи будуть і в Україні, якщо у нас буде спокійна ситуація

– заявив Шмигаль.

Італія та Німеччина планують відкрити кордони у вересні, а Іспанія взагалі у 2021 році.

Чого чекати після відкриття кордонів?Після відкриття кордонів ринок праці пожвавиться і для українців з'явиться багато вакансій. Проте, як застеріг Василь Воскобойник, керівник Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, в коментарі UA Радіо, шахраї намагатимуться нажитися на цьому. Вони пропонуватимуть високі зарплати у найбільш розвинених країнах Європи. Втім це може бути афера, оскільки на думку Воскобойника, в цих країнах більше потребуватимуть висококваліфікованих кадрів або принаймні зі знанням мови, а українцям буду більше раді в інших країнах ЄС (Польща, Чехія). По-друге, посередникам зазвичай платять роботодавці, а тому рекомендують звертатися до посередників, які пропонують працевлаштування на безкоштовній основі.