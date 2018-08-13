Робота українців за кордоном: скільки вони заробляють та чому не повертаються додому

Останнім часом наша виконавча влада звернула увагу на трудових мігрантів, іншими словами на тих українців, які працюють за кордоном. Мінсоцполітики порахувала скільки мільйонів заробітчан шукають кращої долі в інших країнах, податкова роз’яснює як їм платити податки, будуються прогнози, коли ж вони повернуться.

Давайте подивимось на трудову міграцію уважніше, зясуємо, який її вплив на економіку та на країну в цілому, та як нам повернути заробітчан в Україну. За даними Мінсоцполітики за 2017 рік на постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйона людей та ще 9 мільйонів виїжджають на сезонні роботи. 12 мільйонів працездатних українців знаходять кращі умови для роботи десь інде, але не в рідній країні.

Читайте також: Що в Україні відбувається на ринку землі та якою повинна бути земельна реформа

Нацбанк порахував скільки грошей приватними переказами надійшло в Україну – за останні 3 роки – 23,8 мільярдів доларів. Вдумайтесь в цю цифру, майже 24 мільярди доларів. Це більше ніж інвестиції, які надійшли в економіку, це більше ніж ми позичаємо в МВФ. А скільки ще передають в конвертах, поза банківською системою!

То ж не дивно, що податкова почала проводити роз’яснювальну роботу для заробітчан, це ж скільки грошей можна в казну отримати, якщо сплатять податок з іноземних доходів. І про цей момент нашим співвітчизникам важливо знати.



Українці виїжджаючи за кордон залишаються жити в чужій країні назавжди

Обов’язок заробітчан сплачувати податки залежить від резидентності, яка в свою чергу визначається постійним місцем проживання та центром життєвих інтересів, наприклад проживанням сім`ї або реєстрацією індивідуального підприємництва.

Якщо ж таких немає, то до уваги буде братися той факт, чи проживала така особа в Україні більше 183 днів у відповідний рік. Якщо заробітчани знаходяться за кордоном офіційно і легально працевлаштовані, то вони там сплачують податки. При цьому, якщо вони мають статус резидента України відповідно до норм нашого податкового кодексу, то мають право зменшити податок в Україні на ту суму, яку вже сплатили закордоном.

Для цього потрібно отримати довідку компетентного органу іноземної держави. Держава очікує від заробітчан 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5 % військового збору. Якщо величина вже сплаченого закордоном податку більша, ніж 18%, то держава вам нічого не компенсує, але і вимагати у вас нічого не буде.

А що ж з пенсіями? Якщо людина працювала в Європі 20 років і повернулась потім на батьківщину, то чи платитиме їй держава пенсію. Міністр соцполітики Андрій Рева хоче запровадити зарахування в трудовий стаж роботи за кордоном, у випадку сплати страхових внесків.

Розглянемо такий випадок – украінець Василь працює скажімо в Іспанії нелегально. Василь не сплачував податки в Іспанії, він не сплачував страхові внески в Україні, не сплачував податки в Україні з своїх доходів, і коли повернеться, то в нього буде нестача трудового стажу.

Читайте також: Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи

Це означає, що він зможе претендувати лише на мінімальну пенсію. Будемо сподіватись, що Василь накопичив достатньо грошей для безбідної старості. Держава не створює гідних умов для життя і праці, тож українці самі знаходять способи, як вирішити свої проблеми.

Але економіка не завжди залежить від розміру країни, клімату чи природних запасів. Головним багатством є людський капітал, і тут

Україна в програші, ми втрачаємо наш самий цінний ресурс. Кращі виїжджають, хто залишився, мріє щоб діти вчились за кордоном і залишались там. В сучасному світі є конкуренція між країнами за людей.



Більшість українців виїжджають на городні роботи

Важко уявити, що ми можемо протиставити безкоштовним вузам Польщі чи Німеччини, які умови щодо якості життя можемо запропонувати на

противагу Сполученим Штатам чи Іспанії. А в цей час розвинені країни щороку готують плани із залучення мільйонів нових іммігрантів.

Наприклад, лише в Канаді в минулому році було 60 програм по залученню нових працівників в країну. Голова польського Нацбанку заявляє, що їх країна не обійдеться без українських робочих рук, і в Польші створюються програми для залучення українців на роботу.

Соціологічні дослідження свідчать про те, що понад 60% українців, які працюють за кордоном, хотіли б повернутися додому і вкласти гроші у розвиток рідної країни, але поки що вона не створила для цього гідних можливостей. Більше того, в людей немає довіри ні до Уряду, ні до фінансового сектору.

Є світовий досвід програм рееміграції, не потрібно винаходити велосипед. Наприклад, Китай, в свій час повертав науковців спеціальними програмами досліджень, які оплачувались урядом, та програмою 100 талантів з грантами для науковців. В Латинській Америці економічними методами, сприянням інвестиційним та соціальним ініціативам домоглись повернення з-за кордону 81% громадян в 2011 році.

Для повернення трудових мігрантів та залучення їх фінансів у якості інвестицій є кілька методів – податкові виключення або податкові канікули, преференції в умовах надання кредитування, спрощення бюрократичних процедур при здійсненні інвестицій, створення спеціальних типів цінних паперів або ж фондів спільного інвестування. І це все роблять інші країни.



Зарплата українців за кордоном більша, аніж в рідній країні

І нам теж потрібно це робити, щоб повертати українців і не втратити країну. А це може статись, адже більше, ніж половина працездатного населення, заробляє за кордоном тим чи іншим чином. Якщо тенденція буде збільшуватись, то не буде кому розбудовувати Україну, розвивати її економіку та наповнювати бюджет.

Нам потрібно терміново запроваджувати програми для повернення трудових мігрантів. Наприклад, можна стимулювати повернення умовами створення власного бізнесу. Повернувся в Україну, відкрив заклад харчування, або майстерню по пошиву одягу, або магазинчик, і перші 5 років не платиш податки.

Такі "податкові канікули" повернуть сюди не тільки людей, а і їх гроші. І, звичайно, потрібно працювати над створенням умов для наших підприємців. Потрібно зменшувати податковий тиск на них, щоб вони були конкуретноспроможними в плані заробітних плат і могли втримати людей.

А якщо врахувати, що білий бізнес працює в Україні в умовах нечесної конкуренції, силового тиску, то не так довго залишилось чекати і міграції цілого бізнесу за кордон. То ж прийшов час думати над тим, як втримати тут і бізнес і людей, якщо ми хочемо зберегти Україну.

Наше завдання – народити, навчити та зберегти для України кожного українця.