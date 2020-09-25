Деякі депутати з фракції "Слуга народу" призначили власних родичів чи наближених до Володимира Зеленського людей своїми помічниками. Однак вони працюють на громадських засадах, тому державні кошти на них не витрачають.

Таку думку висловила народна депутатка з партії "Голос" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу. За її словами, емоційне напруження у суспільстві щодо цього питання було б меншим, якби попередні президенти не зробили це негативним явищем.

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Зокрема, депутатка Людмила Буймістер призначила помічником на громадських засадах свого чоловіка, а у депутатів Юрія Корявченкова та Ігоря Василіва помічницями стали їхні дружини, теж на громадських засадах. За словами Євгенії Кравчук, такі призначення не є зловживанням влади.

Якщо людина є родичем народного депутата, то це не означає, що вона не може добре працювати на громадських засадах,

– заявила депутатка.

Зазвичай, робота помічника полягає в організації робочих поїздок й зустрічей, а також у підготовці аналітики для депутата стосовно певних питань. Посвідчення помічника дозволяє прийти на засідання комітету, якщо воно не є секретним. Жодних інших переваг такий статус не надає.

Довідка. 17 вересня Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє близьким родичам ставати помічниками-консультантами народних депутатів. Президент України його ще не підписав.

"Ми проголосували минулого тижня на засіданні Ради за закон, який не дозволяє призначати помічниками родичів чи близьких осіб. Найближчим часом це питання буде вирішено", – додала Кравчук.

За її словами, на час ухвалення закону жоден із народних депутатів не виплачував заробітну плату своїм родичам з державного бюджету. Коли закон набуде чинності, усі списки помічників одразу будуть сформовані відповідно до нього.

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