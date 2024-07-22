Родина бізнес-партнера Єрмака позичила кошти в росіян для купівлі будинку в США, – ЗМІ

Журналісти з'ясували, що родина українського кінопродюсера Артема Колюбаєва придбала будинок у передмісті Вашингтона за 600 тисяч доларів. Частину коштів він позичив у фірми з російським керівництвом.

Розслідувачі зазначили, що кінопродюсер є бізнес-партнером голови Офісу президента Андрія Єрмака. За словами самого Колюбаєва, кошти за будинок його дружина, Катерина, сплачувала самостійно.

Дивіться також Друг Кличка за кілька місяців "волонтерства" в Дубаї та Монако привіз два "мавіки"

Що дізналися журналісти про родину Колюбаєва

Журналісти з'ясували, що родина Колюбаєва придбала будинок у передмісті Вашингтона за 600 тисяч доларів.

За словами кінопродюсера, кошти за нього сплачувала його дружина, Катерина, із власних заощаджень, запозичень та з коштів, отриманих від продажу свого майна.

Розслідувачі дізналися, що дійсно в період з 2022 по 2024 роки вона продала два автомобілі:

Mercedes-Benz CLS 2015 року;

Mercedes-Benz GLE 2016 року.

Також жінка продала дві нерухомості в Києві та Київській області. Журналісти перевірили ці дані та виявили, що з продажу вона могла отримати 350 тисяч доларів.

Іншу частину суми – 250 тисяч доларів Колюбаєва позичила у компанії A&D Mortgage, яка має російське керівництво та зв'язки з Росією.

Журналісти розповіли, що A&D Mortgage належить Максіму Слюсарчуку, директору Російськомовної американської палати південної Флориди. На YouTube-каналі цієї організації є відео з події "FROM RUSSIA WITH BUSINESS", яка відбулася у червні 2017 року, де обговорювали життя в США після накладення санкцій на Росію.

Втім, за словами Катерини Колюбаєвої, фірму для позики їй порадив брокер, а знайдена журналістами інформація про російські зв'язки буде перевірена та юридично підтверджена або спростована.