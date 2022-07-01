Родини окупантів переселяються з "глибинок" Росії до Запоріжжя: живуть у квартирах українців
Деякі окупанти настільки переповнились вірою в те, що окуповані території Херсонщини та Запоріжжя залишаться під контролем Росії, що почали перевозити свої родини у "тихі" міста. Заселяються сім'ї ординців у квартири з гарним ремонтом та дорогою технікою.
Як повідомили 24 каналу представники партизанського руху, з середини червня у Мелітополі, в Бердянську та Енергодарі відбувається "велике переселення бурятів". Ледве не кожного дня у міста, які окупанти вважають "спокійними", приїжджає по кілька родин російських військовослужбовців.
Дивіться також Заселяють командування окупантів: на Херсонщині росіяни масово виганяють людей із будинків
З надією на "постійне проживання" в українські міста прибувають саме якути та буряти, а також представники інших народностей, які у Росії жили в бараках на Далекому Сході.
Брудні діти та жінки у захваті від унітазів
- Розселяються незвані "гості" здебільшого у новобудовах, у квартирах, де до повномасштабного вторгнення жили заможні люди.
- Перед "віджиманням" загарбники влаштовують своїм жінкам "перегляди" приміщень – вибивають двері у різних квартирах та разом обирають житло, де оселиться родина.
- Між собою буряти та якути при цьому вихваляються тим, в яких умовах відтепер житимуть їх діти, та навіть надсилають родичам до Росії фото та відео, як вони сидять на унітазах. Бахваляться загарбники також і тим, що приймають душ через кожні 2 – 3 дні, хоча вдома милися лише раз на тиждень.
- У захваті від нових умов проживання перебувають також і дружини окупантів, які все своє життя провели в юртах та ходили прати на річку. Їм неймовірно подобається спати на чистій постільній білизні та користуватися мікрохвильовками.
- Нащадки окупантів при цьому швидко адаптуються до переїзду, погрожують місцевим жителям, що "їх тато всіх уб'є", а також справляють нужду у дворах та під'їздах навіть у присутності батьків. Звісно, в подібній поведінці ніхто з росіян нічого поганого не вбачає.
Ми фіксуємо кожну родину окупантів, яка прибула до наших міст, створюємо перелік адрес, де вони відтепер проживають. І хоча загарбники вважають, що перебувають у повній безпеці та далеко від лінії фронту, розслаблятися їм зарано. Деякі "власники" нових квартир вже відправилися на той світ,
– розповіли 24 каналу представники партизанського руху.
Дерибан житла триває й на Донбасі
Аналогічну ситуацію із заселенням людей у чужі квартири можна спостерігати й у прифронтових містах Донеччини та Луганщини. Втім, на Донбасі чуже житло цікавить здебільшого місцевих фанатів "русского мира".
Родини бойовиків, "пропагандисти" та просто маргінали, які мають певні зв'язки з терористами, залюбки переїжджають у квартири своїх сусідів чи взагалі невідомих їм людей та не вважають це за злочин. Наприклад, псевдожурналістка з ніком daria_vissarionovna в інстаграмі розповідає про те, як "наводить лад у покинутих оселях" та заселяє туди людей.
"Активістка" Дар'я з Рубіжного називає себе "комендантом" чужої квартири / Скриншот 24 каналу
Звісно, жодних дозволів на проживання у реальних власників квартир терористи та окупанти не питають. Про це яскраво свідчать коментарі господарки однієї з "віджатих" осель.
Окупанти та колаборанти без зазріння совісті вскривають чуже житло та живуть у ньому / Скриншот 24 каналу
Російські військові дуже хочуть служити в Енергодарі
Путінські ординці зрозуміли, що за участь у війні цілком можна не тільки заробити чималі по їх мірках гроші, але й при цьому не перебувати під артилерійськими обстрілами. Таку змогу, на їхню думку, мають ті загарбники, що несуть службу не тільки у затишному Мелітополі, але й в Енергодарі та Бердянську. Окупанти дають хабарі своєму керівництву за переведення їх у підрозділи, які дислокуються в ціх містах.
На думку росіян, Енергодар ніхто не буде штурмувати через атомну електростанцію. При цьому рівень життя у місті навіть під російським чоботом є просто неспівставним з російською глибинкою. Саме тому за місця у тилових угрупованнях російських військ окупанти постійно б'ються.