Родину врятували сусіди: на Миколаївщині росіяни до фундаменту знищили житловий будинок

Російські війська 15 травня почали обстрілювати житлові будинки Березнегуватської громади на Миколаївщині. В одному з тих, які знищили вщент, були люди.

Вони зазнали поранень, проте завдяки сусідам змогли вижити. Про це розповіла жителька Миколаєва Олена Бережна, яка є невісткою потерпілих.

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Жінка горіла живцем

Олена оприлюднила фото, на яких видно, що дім знесли практично до фундаменту. Після влучання снаряду, жителька змогла вибратись з-під завалів. Однак вона в цей момент горіла живцем. Коли постраждала підбігла до сусідів, її почали гасити.



Від будинку залишилися тільки руїни / Фото Олени Бережної

Після цього люди пішли дістати з-під завалів і чоловіка, який там ще залишався. Якби це не встигли вчасно зробити, він би загинув. Лікарі діагностували в потерпілого контузію, осколкові поранення та перелом грудної клітини.

Хочу публічно та щиро подякувати всім, хто розбирав завали та рятував свекра, хто екстрено відвіз поранених батьків до лікарні, військовим, які допомогли швидко пройти блок-пости,

– написала Олена.

Також вона подякувала правоохоронцям, які дуже допомогли. Вони не лише зв'язалися з рідними потерпілих. Також слідчі ризикуючи життям поїхали на місце події та навіть знайшли в руїнах документи.



Місце, де раніше був дім / Фото Олени Бережної

Напередодні атакували область ракетами

Оперативне командування "Південь" повідомило, що 14 травня росіяни завдали ракетного удару по Миколаївщині. Також таке трапилося й днем раніше.

Проте ракетами окупанти намагаються руйнувати промислову інфраструктуру регіону. А ось артилерійськими обстрілами нищать саме домівки цивільних жителів.

Слід зауважити, що загалом протягом 13 травня усі підрозділи поліції Миколаївської області опрацювали 396 звернень громадян на гарячу лінію 102. Більшість із викликів так чи інакше стосувалися російських обстрілів.

Атаки мирних жителів фіксують і починають розслідувати за статтею Кримінального кодексу "Порушення законів та звичаїв війни". Проте людей закликали передусім не ігнорувати сигнали тривоги та йти в укриття. Адже це часто може врятувати життя.

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