Родріго Дутерте – диктатор-популіст, який поборов наркоторгівлю сотнями вбивств

Філіппіни – райський куточок у Тихому Океані, а ще тут часто вибухають вулкани, стаються землетруси і кілька разів у рік налітають тайфуни і цунамі. Та стомільйонна острівна країна частіше потрапляє в новини не через природні катаклізми, а завдяки своєму президенту Родріго Дутерте.

Дитинство філіппінського диктатора

Попри заяви про близькість з народом, життя Родріго сильно відрізнялося від більшості звичайних філіппінців. Він походить з родини губернатора.

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"Ми були в політиці з трирічного віку і до повноліття. Зростати у політичному середовищі – не просто. Мама постійно була зайнятою роботою, а тато був губернатором. Ми всі росли самостійно і незалежно", – згадала молодша сестра президента Джоселін Дутерте.



Родріго Дутерте походить з родини губернатора

Потреба уваги від постійно зайнятих батьків переросла в юнацькі бунти.

Його характер – це ціла суміш. Грубість і жорсткість від матері, але його м'яке серце і доброта від батька. Зовсім трохи він був таким собі бунтівником. Приходив додому о 4 годинні ранку, хоча дозволено нам було гуляти тільки до 6 вечора. Міг взяти машину мами, попри заборону. Він разом з хлопцями виводив її з гаража, і заводив десь за рогом, щоб ніхто не почув,

– розповіла сестра Дутерте.

З часів школи, він свідомо йшов на загострення конфліктів вдома, а на людях це був типовий мажор.

Боротьба з криміналітетом та наркотиками

Про те, що Родріго Дутерте слів на вітери не кидає філіппінці знали із його попереднього політичного досвіду. Перед тим, як Родріго Дутерте став президентом, він майже 20 років був мером міста Давао, яке йому вдалося перетворити із столиці криміналу в безпечний бізнес-центр країни.

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І зміни відбулися там зовсім не демократичним способом. Дутерте завоював підтримку еліти, яка хотіла робити бізнес і мати можливість спокійно вийти на вулицю.

З іншого боку маховик терору уже було важко спинити. Серед його жертв почали зявлятися не лише наркоторговці, а й політичні опоненти. Серед жертв скандальний журналіст Хуан Пала, який звинувачував Дутерте в корупції

Рецепт по корупції – це переслідування. Всі ми люди, тому я спочатку попереджаю. А з криміналом у мене один тільки аргумент – я кажу, або припиніть, або я вб'ю вас,

– заявляв філіппінський диктатор.



Родріго Дутерте бореться з наркотиками та криміналом

Перемогу на президентських виборах у 2016 році йому принесли гучні заяви. Він був дуже щедрим на обіцянки – подолати корупцію, наркоторгівлю та кримінал за 6 місяців. Методи боротьби Родріго Дутерте зі злочинністю на Філіппінах визнані одними із найжорсткіших у світі. Кількість жертв антинаркотичної кампанії вимірюється тисячами.

19 серпня 2016 року спеціальний доповідач ООН з проблеми позасудових страт Аньєс Каламар заявила, що заклики Дутерте вбивати тих, кого він вважає наркодилерами, є безвідповідальним кроком. Більше того, такі вчинки є злочином.

При цьому зі свого особистого фонду президент особисто проплатив будівництво Центру для наркозалежних на кілька тисяч місць.

"Образа" на релігію

Нещодавно Родріго Дутерте розповів про ще один важливий епізод з життя. Він переконує, що став жертвою згвалтування зі сторони священика.



Родріго Дутерте є противником католицизму та Папи Римського

Якщо це правда, то стають зрозумілі образливі епітети, якими Дутерте раз по раз обкладає католицьке духовенство і навіть самого Папу Римського.

Я подзвонив йому (Папі Римському–"24") і сказав: забирайся звідси ти брудний покидьку. До пекла йди! Тебе тут не хочуть бачити, не приїжджай сюди більше,

– заявляв Родріго Дутерте.

Інша причина жорсткого наїзду на понтифіка – Дутерте застряг із кортежем в корках під час візиту Святішого отця до Маніли і вирішив на цьому попіаритися.

Ну, що це за дурний Бог. Створив щось досконале, а потім придумав механізм, як все зруйнувати, тому вигадав спосіб спокусити Адама. Потім людина ще не народилася, а вже обтяжена якимось гріхом Адама і Єви. Не можу цього ані зрозуміти, ані прийняти,

– заявив філіппінський диктатор.

Такі випади у сторону християн у найбільшій католицькій країні світу сходять з рук Дутерте. Майже 80 мільйонів філіппінців прикрили очі на релігійну критику повіривши, що Родріго впорається з завданнями президента не гірше, ніж він це робив на посаді мера Давао.

"Кумир" жінок легкої поведінки

Серед іншого він ще й кумир проституток. Спочатку як мер у своєму місті, а потім вже як президент заборонив арешти "нічних метеликів".

Це по-людському. Ти не можеш усім дати роботу, а це найстаріша професія. Жінки всюди займаються цим і я нічого кримінального тут не бачу,

– заявив президент Філіппін Родріго Дутерте.

Нічого погано президент Філіппін не бачить і в поцілунках з виборцями.



Філіппінський президент вважає, що "дарує радість" своїми поцілунками

"Я не лізу до жодної з них. Хоча дійсно бувають жінки, які приходять на зустрічі і наставляють губи, тоді я їх можу поцілувати. Що тут такого. Як на мене, то це, свого роду, спосіб принести людям радість", – наголосив Дутерте.

Критика світу

Правозахисники і країни західного демократичного блоку раз по раз змушені висловлювати занепокоєння. Хоча в Манілі на це не сильно зважають.

Ми давно не колонія, і якщо хтось із них думає, що може мені вказувати, що робити, то я маю для них відповідь – пішли до пекла, свині,

– заявляв Родріго Дутерте.

Серед найпопулярніших прізвиськ Дутерте "Punisher" – Каратель, як ім'я героя коміксів, що самостійно і брутально наводить порядок. Або "Duterte Harry" натяк на "Брудного Гаррі" – копа із однойменного фільму, який не панькався із криміналом.



Порівняння філіппінського президента з героями коміксів

Проте критику на свою адресу філіппінський Дональд Трамп сприймає дуже різко. І епітетів не підбирає.

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"Я чув, що Європейський Союз засуджує мою боротьбу з наркобізнесом. Це Британія, Франція, Німеччина говорять мені про права людини. Подивіться на їх історію. Вони лицеміри", – заявляв диктатор.