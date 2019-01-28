Родриго Дутерте – диктатор-популист, который поборол наркоторговлю сотнями убийств

Филиппины – райский уголок в Тихом Океане, а еще здесь часто взрываются вулканы, происходят землетрясения и несколько раз в год налетают тайфуны и цунами. Но стомиллионная островная страна чаще попадает в новости не из-за природных катаклизмов, а благодаря своему президенту Родриго Дутерте.

Детство филиппинского диктатора

Несмотря на заявления о близости с народом, жизнь Родриго сильно отличалось от большинства обычных филиппинцев. Он происходит из семьи губернатора.

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"Мы были в политике с трехлетнего возраста и до совершеннолетия. Расти в политической среде – не просто. Мама постоянно была занята работой, а папа был губернатором. Мы все росли самостоятельно и независимо", – вспомнила младшая сестра президента Джоселин Дутерте.



Родриго Дутерте происходит из семьи губернатора

Потребность внимания постоянно занятых родителей переросла в юношеские бунты.

Его характер – это целая смесь. Грубость и жесткость от матери, но его мягкое сердце и доброта от отца. Совсем немного он был неким мятежником. Приходил домой в 4 часов утра, хотя нам разрешено было гулять только до 6 вечера. Мог взять машину мамы, несмотря на запрет. Он вместе с ребятами вывозил ее из гаража, и заводил где-то за углом, чтобы никто не услышал,

– рассказала сестра Дутерте.

Со времен школы, он сознательно шел на обострение конфликтов дома, а на людях это был типичный мажор.

Борьба с криминалитетом и наркотиками

О том, что Родриго Дутерте слов на ветер не бросает филиппинцы знали из его предыдущего политического опыта. Перед тем, как Родриго Дутерте стал президентом, он почти 20 лет был мэром города Давао, который ему удалось превратить из столицы криминала в безопасный бизнес-центр страны.

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И изменения произошли там совсем не демократическим способом. Дутерте завоевал поддержку элиты, которая хотела делать бизнес и иметь возможность спокойно выйти на улицу.

С другой стороны маховик террора уже было трудно остановить. Среди его жертв начали появляться не только наркоторговцы, но и политические оппоненты. Среди жертв скандальный журналист Хуан Пала, который обвинял Дутерте в коррупции.

Рецепт по коррупции – это преследование. Все мы люди, поэтому я сначала предупреждаю. А с криминалом у меня один только аргумент – я говорю, или прекратите, или я убью вас,

– заявлял филиппинский диктатор.



Родриго Дутерте борется с наркотиками и криминалом

Победу на президентских выборах в 2016 году ему принесли громкие заявления. Он был очень щедр на обещания – побороть коррупцию, наркоторговлю и криминал за 6 месяцев. Методы борьбы Родриго Дутерте с преступностью на Филиппинах признаны одними из самых жестких в мире. Количество жертв антинаркотической кампании измеряется тысячами.

19 августа 2016 года специальный докладчик ООН по проблеме внесудебных казней Аньес Чернильницу заявила, что призывы Дутерте убивать тех, кого он считает наркодилерами, являются безответственным шагом. Более того, такие поступки являются преступлением.

При этом из своего личного фонда президент проплатил строительство Центра для наркозависимых на несколько тысяч мест.

"Обида" на религию

Недавно Родриго Дутерте рассказал о еще одном важном эпизоде из жизни. Он утверждает, что стал жертвой изнасилования со стороны священника.



Родриго Дутерте является противником католицизма и Папы Римского

Если это правда, то становятся понятны оскорбительные эпитеты, которыми Дутерте иногда обкладывает католическое духовенство и даже самого Папу Римского.

Я позвонил ему (Папе Римскому – "24") и сказал: убирайся отсюда ты грязный подонку. В ад иди! Тебя здесь не хотят видеть, не приезжай сюда больше,

– заявлял Родриго Дутерте.

Другая причина жесткого наезда на понтифика – Дутерте застрял с кортежем в пробках во время визита Святейшего отца в Манилу и решил на этом попиариться.

Ну, что это за глупый Бог. Создал нечто совершенное, а потом придумал механизм, как все разрушить, поэтому придумал способ соблазнить Адама. Потом человек еще не родился, а уже обремененный каким-то грехом Адама и Евы. Не могу этого ни понять, ни принять,

– заявил филиппинский диктатор.

Такие выпады в сторону христиан в крупнейшей католической стране мира сходят с рук Дутерте. Почти 80 миллионов филиппинцев прикрыли глаза на религиозную критику поверив, что Родриго справится с задачами президента не хуже, чем он это делал на посту мэра Давао.

"Кумир" женщин легкого поведения

Среди прочего он еще и кумир проституток. Сначала как мэр в своем городе, а потом уже как президент он запретил аресты "ночных бабочек".

Это по-человечески. Ты не можешь всем дать работу, а это самая старая профессия. Женщины везде занимаются этим и я ничего криминального здесь не вижу,

– заявил президент Филиппин Родриго Дутерте.

Ничего плохо президент Филиппин не видит и в поцелуях с избирателями.



Филиппинский президент считает, что "дарит радость" своими поцелуями

"Я не лезу ни к одной из них. Хотя действительно бывают женщины, которые приходят на встречи и выставляют губы, тогда я их могу поцеловать. Что тут такого. Как по мне, то это, своего рода, способ принести людям радость", – подчеркнул Дутерте.

Критика мира

Правозащитники и страны западного демократического блока то и дело вынуждены выражать обеспокоенность. Хотя в Маниле на это не сильно обращают внимания.

Мы давно не колония, и если кто-то из них думает, что может мне указывать, что делать, то я имею для них ответ – пошли в ад, свиньи,

– заявлял Родриго Дутерте.

Среди самых популярных прозвищ Дутерте "Punisher" – Каратель, как имя героя комиксов, самостоятельно и грубо наводит порядок. Или "Duterte Harry" намек на "Грязного Гарри" – копа из одноименного фильма, который не церемонился с криминалом.



Сравнение филиппинского президента с героями комиксов

Однако критику в свой адрес филиппинский Дональд Трамп воспринимает очень резко. И эпитетов не подбирает.

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"Я слышал, что Европейский Союз осуждает мою борьбу с наркобизнесом. Это Британия, Франция, Германия говорят мне о правах человека. Посмотрите на их историю. Они лицемеры", – заявлял диктатор.