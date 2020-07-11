В Україні 11 липня вшановують пам'ять воїнів, що загинули від обстрілу ворожої артилерії у 2014 році під Зеленопіллям. Життя тоді втратили 37 захисників.

За загиблими провели богослужіння

У Львові провели богослужіння у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Адже з 37 полеглих воїнів – 19 були родом з Львівської області. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

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Вшанувати пам'ять загиблих прийшли місцеві очільники, волонтери, товариші по службі, родини та просто місцеві жителі.

11 липня 2014 року від ворожої реактивної артилерії загинули 37 військовослужбовців. 19 з них – наші земляки, уродженці Львова, Дрогобича, Стебника, Жовківщини, Кам'янка-Бужчини, Бущини, Яворівщини, Радехівщини та Старосамбірщини. Всією країною вшановуємо загиблих героїв,

– наголосив голова ОДА Максим Козицький.

Також поминальна панахида відбулась на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

Сергій Стерненко під Зеленопіллям втратив друга

Серед тих, для кого 11 липня 2014 року стало останнім днем у житті, був і друг Сергія Стерненка. Спогадами про втрату активіст поділився у телеграмі.

6 років тому російські окупанти вбили мого друга. З Дімою Сирбу ми навчались в одному коледжі, він був на курс старшим. Після навчання він пішов на контракт служити прикордонником. 11 липня 2014 року його підрозділ спільно з бійцями ЗСУ стояв поблизу Зеленопілля в Донецькій області. Рано вранці з-під міста Гуково Ростовської області російські солдати відкрили вогонь з "Градів" по позиціях наших захисників. Дімі було 20 років,

– написав Стерненко.

Що відомо про трагедію під Зеленопіллям

У ніч на 11 липня 2014 року в опорний пункт біля Зеленопілля вийшли:

– прикордонники із 2-ї мотоманевренної групи Державної прикордонної служби;

– військовослужбовці 24-ї механізованої бригади (Львівська область);

– військові 72-ї механізованої бригади (Біла Церква, Київська область);

– військові першого батальйону 79-ї аеромобільної (Миколаїв).

– прикордонники із 2-ї мотоманевренної групи Державної прикордонної служби; – військовослужбовці 24-ї механізованої бригади (Львівська область); – військові 72-ї механізованої бригади (Біла Церква, Київська область); – військові першого батальйону 79-ї аеромобільної (Миколаїв). Їхнім завданням було прикриття визначеної ділянки держкордону.

О 4 годині 30 хвилин по табору вдарили реактивними системами "Град".

Снаряди летіли з південно-західного напрямку, тобто з території Росії.

Після обстрілу "Градами" по табору відпрацювали реактивні установки з окупованих Ровеньків. Українців обстрілювала як мінімум одна батарея 120-міліметрових мінометів.

Загинуло 37 військовослужбовців ЗСУ та прикордонників, 120 українських військових отримали поранення.

Серед загиблих прикордонників — Ігор Момот, генерал-майор (посмертно).

Після обстрілу вбитих і поранених зібрали в автомобільну колонну, щоб вивезти, однак її ворог теж обстріляв.

Дивіться фото з місця смертельного обстрілу/ Фото MemoryBook: